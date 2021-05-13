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Зеленский отказался от электричества из России
13 мая 2021, 13:50 • 297 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национальному регулятору в сфере энергетики ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Отказ, как предполагается, "будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС".
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от электроэнергии, импортируемой в Незалежную из России и Белоруссии. Соответствующий закон уже подписан.
В частности, документ предусматривает разрешение национальному регулятору в сфере энергетики ограничивать указанный импорт. Информацию подтвердили в пресс-службе Верховной рады Украины.
Предполагается, что отказ от русского и белорусского электричества даст Украине продолжить евроинтеграцию в энергетической сфере и выполнить международные обязательства Незалежной.
Напомним, согласно документу специальная комиссия должна аннулировать все результаты ранее проведённых аукционов по доступу к межгосударственным сетям для импорта электроэнергии из России и Белоруссии.
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