Зеленский отказался от электричества из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национальному регулятору в сфере энергетики ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Отказ, как предполагается, "будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС".

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от электроэнергии, импортируемой в Незалежную из России и Белоруссии. Соответствующий закон уже подписан.

В частности, документ предусматривает разрешение национальному регулятору в сфере энергетики ограничивать указанный импорт. Информацию подтвердили в пресс-службе Верховной рады Украины.

Предполагается, что отказ от русского и белорусского электричества даст Украине продолжить евроинтеграцию в энергетической сфере и выполнить международные обязательства Незалежной.

Напомним, согласно документу специальная комиссия должна аннулировать все результаты ранее проведённых аукционов по доступу к межгосударственным сетям для импорта электроэнергии из России и Белоруссии.