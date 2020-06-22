Зеленский отказался ехать в Москву на парад Победы, хотя его и не приглашали

Президент Украины Владимира Зеленского отказался ехать на парад Победы в Москве, хотя его туда никто и не приглашал. Информация появилась в канадском издании The Globe and Mail, которому украинский лидер дал интервью.

Речь идёт о торжествах на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Изначально празднование Дня Победы должно было пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия пришлось перенести на 24 июня.

"Нет, не поехал бы. Мне кажется, и официального приглашения не было", - сказал Зеленский канадским журналистам.

Напомним, что Кремль ещё в мае сообщил, что не намерен приглашать президента Украины на празднование Дня Победы в Москве. Зато приглашения получили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.