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Зеленский отказался ехать в Москву на парад Победы, хотя его и не приглашали
22 июня 2020, 23:00 • 62 • Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву, хотя его туда никто и не приглашал. "Нет, не поехал бы", - заявил украинский лидер.
Президент Украины Владимира Зеленского отказался ехать на парад Победы в Москве, хотя его туда никто и не приглашал. Информация появилась в канадском издании The Globe and Mail, которому украинский лидер дал интервью.
Речь идёт о торжествах на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Изначально празднование Дня Победы должно было пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия пришлось перенести на 24 июня.
Напомним, что Кремль ещё в мае сообщил, что не намерен приглашать президента Украины на празднование Дня Победы в Москве. Зато приглашения получили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.
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