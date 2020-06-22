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Зеленский отказался ехать в Москву на парад Победы, хотя его и не приглашали

22 июня 2020, 23:00  •  62 • Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву, хотя его туда никто и не приглашал. "Нет, не поехал бы", - заявил украинский лидер.
Президент Украины Владимира Зеленского отказался ехать на парад Победы в Москве, хотя его туда никто и не приглашал. Информация появилась в канадском издании The Globe and Mail, которому украинский лидер дал интервью.
Речь идёт о торжествах на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Изначально празднование Дня Победы должно было пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия пришлось перенести на 24 июня.
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, и официального приглашения не было", - сказал Зеленский канадским журналистам.
Напомним, что Кремль ещё в мае сообщил, что не намерен приглашать президента Украины на празднование Дня Победы в Москве. Зато приглашения получили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп.

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