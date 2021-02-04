Зеленский откармливает Порошенко как кабанчика, чтобы «заколоть» на выборах – юрист

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает своего предшественника Петра Порошенко как удобного спарринг-партнера на будущих выборах.Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш.«Президенты в Украине не остаются на второй срок. Второй срок Леонида Кучмы – это исключение из правил, а не правило. Это была долго готовившаяся операция.По моим ощущениям Петра Порошенко готовят как кабанчика, откармливают, причесывают, легализируют, амнистируют для того, чтобы он вошел во второй тур следующих президентских выборов вместе с Владимиром Зеленским. Украинцев поставят перед выбором: «Сюрприз, снова Зеленский, снова Порошенко! Здравствуйте, за кого вы будете голосовать?»Именно поэтому, по моей оценке, Петр Алексеевич Порошенко легализирован, амнистирован, чист аки агнец божий. Все имущество у него в порядке, все друзья в порядке, украинский бюджет оплачивает долги «Ленинской кузни», о чем спокойно говорит министр финансов. Ну и так далее.Мне кажется, Петр Порошенко – самый лучший спарринг-партнер для Владимира Зеленского. Именно поэтому его холят и лелеют, вместе с ним подголосовывают, бережно хранят его имущество, его окружение, его самого. И поэтому не сажают – он не должен сидеть, он должен войти с во второй тур с Зеленским, и его невероятная токсичность, отталкивающий образ и гнев и ненависть украинцев к нему тогда позволят по задумке, как мне кажется, команды Зеленского еще раз выиграть.А если он сядет или бежит из страны, весь план рухнет. Поэтому весна пришла, в сени к нам летит ласточка с весною, но она прилетела для (телеканалов) 112, для ZIK. Вот поэтому приговор в платежках получает украинский гражданин, каждый украинский гражданин. Вот поэтому приговор прозвучал для нас, а для Петра Алексеевича – мир дружба и совместное голосование», – сказала Лукаш.