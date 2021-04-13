На днях президент Владимир Зеленский подписал указ, которым фактически защитил от уголовного преследования тысячи «патриотов» и криминальных элементов на Украине. Государство дало индульгенцию не только «ветеранам АТО», но и «волонтерам», активистам Евромайдана и «правозащитникам, защищавшим страну от российской агрессии». Зачем Зеленский в очередной раз взял под опеку убийц и негодяев, рассказывает корреспондент ФАН в Киеве.

Офис президента Украины расширил функции органа, призванного защищать ветеранов АТО. Теперь, согласно указу президента, «Консультативный совет по ветеранам АТО-ООС» возьмет под свою опеку вообще всех украинских активистов-праворадикалов — от боевиков Майдана до участников уличных акций, противодействующих «гибридной агрессии». То есть «патриоты» снова получат от власти весомые привилегии, в том числе для них готовят особый порядок помилования и амнистии.

Перечень граждан, которых возьмет под опеку совет при президенте, максимально расширили. Отныне в этот список входят активисты «революции гидности», волонтеры, снабжавшие армию, и добробаты карательной операции в Донбассе. Более того — президентский совет будет защищать «правозащитников и других лиц, так или иначе защищавших Украину без оружия в руках». Чтобы подпасть под действие этого указа, защищать страну нужно именно от «российской агрессии», а не от какой-то другой.

Местные аналитики указывают — на Украине усиливается тренд на выделение боевиков Майдана и ветеранов АТО в «особую касту». Для этих социальных групп, регулярно плюющих на законы собственной страны, и до указа Зеленского действовали особые нормы судопроизводства. Так, пятерых ветеранов и волонтеров АТО, организовавших взрыв автомобиля журналиста Павла Шеремета в 2016-м, даже при наличии веских доказательств, почти всех выпустили из СИЗО под домашний арест или личное обязательство.

В последние годы почти все преступления, совершенные атошниками и «ветеранами» Майдана, и так спускались на Украине на тормозах. Например, одного из «стрелков Майдана» Ивана Бубенчика, убившего нескольких силовиков из окон гостиницы «Украина» (в чем он сам признался следствию), отпустили на свободу под личное обязательство. Теперь же, после выхода указа, такая политика узаконена на уровне президента. «Справедливое правосудие» гарантировано «патриотам» и праворадикалам, а остальных граждан будут судить по УК Украины.

По словам экспертов, на практике это значит, что теперь каждый задержанный за уличное хулиганство, разбой, а то и убийство радикал получит полную защиту с самого верха — от офиса президента. Кроме того, Зеленский сделал очередной реверанс перед националистической тусовкой, ведь именно ультраправые радикалы преобладают среди тех, кого решила поощрить и защитить Банковая.

Интересно, что президентский указ вышел буквально через три дня после того, как из СИЗО выпустили осужденного за похищение и пытки человека националиста-убийцу Сергея Стерненко. Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы, рассмотрев дело о похищении и пытках человека, назначил экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) Стерненко и его соратнику Руслану Демчуку по семь лет и три месяца тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых полностью подтверждена показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингами и свидетельствами очевидца. Целью нападения, по данным обвинения, было завладение имуществом Щербича — его банковской карточкой и телефоном. Отягчающим обстоятельством суд признал то, что Щербич был депутатом райсовета. При этом дело, по которому тот же Стерненко обвинялся в убийстве человека ножом средь бела дня, и вовсе «поставили на паузу».

Теперь же до решения Апелляционного суда Киева радикал-убийца Стерненко, получив целых семь лет колонии, будет с комфортом сидеть дома. Местные эксперты однозначно расценили это как новый «прогиб» Зеленского перед радикалами. 20 марта целая толпа нацистов приходила к офису президента с акцией в защиту Стерненко, разбивала там двери, окна и плавила газом настенные таблички. Как говорят аналитики, выбирая между позором отступления перед радикалами и опасностью их резкой уличной активизации, режим Зеленского выбрал первое. То есть — позор отступления.

Как заявил СМИ киевский политолог и публицист Вячеслав Чечило, «в деле Стерненко от Зеленского требовали игнорировать закон, и он сделал это, чтобы и дальше управлять этим злобным племенем»

«Патриоты» являются на сегодняшней Украине одним из привилегированных сословий. И, исходя из своего статуса, они требуют от власти вполне понятные для них вещи. Во-первых — чтобы «патриотов» не судил общегражданский суд, которым судят остальных украинцев. И уж тем более, чтобы радикалов ни в коем случае не судил судья с пророссийским убеждениями. Это для них абсурд, ведь «ватники», с точки зрения нацистов, имеют самый низкий социальный статус на Украине. Во-вторых — патриоты хотели, чтобы государство официально признало статус-кво — неравноценность жизни патриота и представителя более низких сословий. Что в случае с указом Зеленского и произошло», — заявил Чечило.

Аналитик напомнил — когда в случае со Стерненко говорили о «политически мотивированном правосудии», то сделали огромную ошибку.

«Потому что политически мотивированное правосудие у нас было в 2011-м, когда президент [Виктор] Янукович сажал в тюрьму оппозиционерку Юлию Тимошенко. Но с тех пор Украина далеко продвинулась «вперед», вглубь веков. У нас теперь совсем другие общественные отношения, а термины «политика» и «правосудие» имеют совершенно другие значения. По сути, это феодальные отношения, — констатировал Чечило. — Как заявил сам Стерненко на суде, депутат Сергей Щербич, которого он похитил и пытал, на тот момент состоял в российской партии «Родина», а значит — являлся сепаратистом. То есть [Стерненко является] парией в новой системе отношений на Украине, неприкасаемым. Судить «патриота» за похищение «ватника» так же жестоко и неуместно, как и судить за «жареных колорадов» в Одессе. Такое сознание присуще сегодня украинской «элитной касте».

Ну а тот факт, что законы Украины формально пока еще не делают различий между патриотами и «ватниками», — исключительно проблема законов, оставшихся в наследие от «оккупационной администрации Януковича».

«Да, закон нельзя исправить по вполне понятным причинам — все-таки у нас на дворе XXI век, есть требования Евросоюза и Венецианской комиссии. Но, по мысли правых, его можно и нужно игнорировать, чтобы таким образом приблизить к реальным общественным отношениям. Именно этого и требовали от Зеленского. И именно это он в итоге и сделал, чтобы и дальше управлять этим злобным племенем. Судебная система Украины постепенно начала жить по правилам феодальной эпохи, которые позволяли высшему сословию официально откупиться за убийство «простолюдина».

С этим согласна и политолог Ирина Гаврилова, заявившая журналистам в Киеве о том, что «государство целенаправленно создает «особую касту» радикалов и атошников, которую будут всячески защищать от украинских законов».

«Особая каста, новое сословие, опекаемое государством: «майданутые» и атошники. Теперь, после указа Зеленского, власти будут защищать права тех из них, кто попал под уголовное преследование, — заявила Гаврилова. — То есть, если даже получится, что каким-то активистом займутся правоохранительные органы, то офис президента теперь получит официальное право вмешаться в расследование и следить, чтобы активиста, не дай бог, не наказали».

Все остальные украинцы, по мнению политолога, теперь официально признаны «людьми второго сорта».

«На самом деле здесь нет ничего нового — на Украине де-факто легализована практика «виры», когда «правильный» человек может откупиться за убийство «неправильного». Весь этот ужас начался с победы Евромайдана, когда на свободу выпустили сотни уголовников-ультраправых, совершивших тяжкие преступления и теракты. С этого момента нацисты превратились в неприкосновенную касту, — с горечью признала Гаврилова. — Нынешний указ Зеленского — это еще и прекрасная «напоминалка» для тех, кто удивляется недавнему освобождению Стерненко. Уже ясно, что вскоре его наверняка оправдают, чтобы затем открыть негодяю-убийце дорогу в политику. Видимо, сегодня для того, чтобы быть в нашей стране на свободе, нужно похищать, пытать и убивать людей. Это все, что нужно знать о нашем украинском «правосудии».

1 Организация запрещена на территории РФ.