Зеленский отчитался перед Западом о закрытии оппозиционных каналов







Президент Владимир Зеленский объяснил свой указ о закрытии украинских каналов «112», NewsOne и ZIK «решительной поддержкой свободы слова» в стране.Свой первый комментарий Зеленский сделал на английском языке в Twitter.«Санкции — сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал он.