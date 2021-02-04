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Зеленский отчитался перед Западом о закрытии оппозиционных каналов

04 февраля 2021, 00:50  •  112 • Украина

Президент Владимир Зеленский объяснил свой указ о закрытии украинских каналов «112», NewsOne и ZIK «решительной поддержкой свободы слова» в стране.

Свой первый комментарий Зеленский сделал на английском языке в Twitter.

«Санкции — сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал он.



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