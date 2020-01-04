Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Как указывается в документе, Зеленский указал, что 27 декабря 2019 года получил от «Квартала 95» 4 млн 880 тыс. гривен роялти и 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Вместе с этим издание указывает, что полная декларация о доходах за 2019 год должна быть заполнена президентом до апреля, так что документ ещё может претерпеть значительные изменения со временем.

В августе стало известно, что Зеленский на посту главы Украины получает 28 тыс. гривен в месяц до вычета налогов, как и экс-президент страны Пётр Порошенко.