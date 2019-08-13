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Зеленский освободил от должности представителя Киева в политической подгруппе

13 августа 2019, 19:39  •  149 • Украина

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей украинского представителя в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" <...> освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента.

Бессмертный был назначен представителем Украины в контактной группе указом Зеленского от 9 июля. Тем же указом с этой должности был уволен Александр Моцык. Ранее, в 2015 - 2016 году, Бессмертный уже представлял Киев в политподгруппе на переговорах в Минске.

8 августа газета "Коммерсантъ" опубликовала статью под названием "Взрыводонбассная ситуация", в которой цитировала Бессмертного в беседе с корреспондентом издания. В частности, представитель Украины заявил о необходимости прекращения Киевом работы в Минске до встречи лидеров "нормандской четверки". Он также поддержал экономическую блокаду Донбасса, которая осуществляется Киевом с весны 2017 года, и заявил, по сути, об отказе выполнять минские соглашения, так как Украина, по его словам, не будет менять конституцию для предоставления особого статуса Донбассу.

Следующее заседание контактной группы запланировано в Минске на 21 августа, кто будет представлять Украину в политической подгруппе, пока не известно.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

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