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Зеленский оставил Тимошенко без «сладенького»

19 ноября 2019, 17:09  •  52 • В России

Черная кошка пробежала между молодым президентом Украины и вечно молодой фурией первого Майдана, газовой принцессой, а теперь — просто лидером партии «Батькивщина». Да так, что брызги и искры летят.

Началось с того, что Юлия Тимошенко пламенно выступила на телеканале ICTV, объявив, что ее партия «переходит в оппозицию». Такой демарш политик с косой объяснила тем, что предложила Владимиру Зеленскому своих кандидатов на разные должности. И это таки кандидаты, которые приведут «не фейковые инвестиции, а реальные». А главное - «вытащат» украинские предприятия из «коррупционных схем». Ну, так считает Тимошенко. Зеленский считает по-другому. Он Юлии Владимировне посмел отказать. И теперь, как заявила обиженная полит-дама, она «ни на какие кадровые назначения больше не претендует».

Хотя еще недавно Тимошенко и Зеленского считали почти союзниками и даже их теневым покровителем называли одного и того же олигарха — Игоря Коломойского.

Зеленский мог бы и промолчать. Но не стал. И нанес укол Юлии Владимировне. Демонстративно и беспощадно - в Facebook.

«Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», - написал Зеленский. - Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Юлия Владимировна принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» (партия Зеленского, - ред.) в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда».

А самое страшное и непростительное - Зеленский съязвил, что теперь оппозиция в лице Тимошенко прекрасно выглядит. «Такая фигура! - сделал едкий комплимент президент Украины. - А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького».

Думаете Тимошенко отправилась плакать? Плохо вы знаете фурию первого Майдана. Юлия Владимировна сжала кулачки и - вот вам ответный удар. Раз Зеленский сам перешел на личности — пусть кушает:

«Напомню вам, есть еще одна давняя украинская традиция, - обратилась Тимошенко к Зеленскому в том же Facebook. - Раз в 5 лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну, вы в курсе... Словом, ждем вас на корпоративе. Можно со своим пианино:)»

А ведь Юлия Владимировна угроз на ветер не бросает. И знает — о чем говорит. Она пересидела в политике уже 4 украинских президентов — Кучму, Ющенко, Януковича и Порошенко — может пересидеть и пятого. Действительно - "такая фигура". Политическая. А не то, о чем намекнул молодой президент.

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