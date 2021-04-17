Зеленский остановился в шаге от шантажа со вступлением Украины в НАТО. От намёка не удержался

Президент Владимир Зеленский считает, что только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир. Если брать во внимание недавнее похожее заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, то лидер Незалежной остановился буквально в шаге от похожего шантажа. Но от недвусмысленного намёка Западу по поводу Донбасса не удержался.

На днях посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk рискнул шантажировать Запад возможным восстановлением Незалежной ядерного статуса.

"Нам нужны не только хорошие слова. Нам нужна военная поддержка, - высказался украинский дипломат. - Либо мы являемся частью союза, такого как НАТО, и вносим свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остаётся единственная опция - вооружаться самим и, возможно, снова подумать о ядерном статусе".

Похожее мнение высказал и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, остановился в шаге от шантажа, но всё же не утерпел и дал Западу недвусмысленный намёк про угрозу столь любимой американцами демократии.

"Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир", - заявил Зеленский в интервью газете The Daily Telegraph.

При этом украинский президент добавил, что, мол, военный конфликт в Донбассе и его конечное разрешение определит, "сохранится ли демократический порядок, будет ли действовать принцип неприкосновенности границ и будут ли страны самостоятельно определять свою судьбу".