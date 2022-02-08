Зеленский оскорбил Германию. Политолог назвал главную ошибку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил Германию, когда устроил демарш против главы МИД ФРГ. Немецкий политолог Александр Рар рассказал, в чём заключается главная ошибка Киева.

Зеленский отказался встречаться с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что Берлин не хочет блокировать "Северный поток - 2" и поставлять оружие киевскому режиму, пишет портал "Народные новости".

По словам Александра Рара, Украина пытается строить из себя жертву, чтобы получать подачки от западных стран, но при этом ведёт себя достаточно нагло, постоянно что-то требуя. Украинские СМИ и некоторые политики сегодня открыто называют Германию страной-предателем, не беря в расчёт, что Берлин ничего Киеву не должен и что он заботится в первую очередь о своих интересах.

Германия ясно понимает, что поставки оружия только усугубят ситуацию. Но Украина дальше наращивает конфликт в надежде изменить точку зрения западных союзников. В Киеве уверены, что через конфликт откроются двери в НАТО, но это не так,

- пояснил политолог в разговоре с НН.

Отметим, что украинские власти уже неоднократно обращались к Германии с просьбой отдать или продать устаревшую военную технику. Однако Германия, которая является членом "Нормандской четвёрки" и приверженцем мирного урегулирования конфликта в Донбассе, каждый раз отказывала. Вместо неё оружие Киеву поставляют США и Великобритания, которые не скованы моральными принципами.