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Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом
25 сентября 2019, 16:24 • 117 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с американским лидером Дональдом Трампом.
@zelenskyyua Twitter
«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и первой леди на официальном приёме. Сегодня продолжим в рабочем режиме», — написал Зеленский.
На фотографии президенты США и Украины со своими супругами.
Ранее Зеленский заявил, что ожидает «мощную» встречу со своим американским коллегой.
Президент Украины прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
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