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Зеленский опубликовал фото со связной УПА

09 мая 2019, 01:24  •  235 • Украина
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фото с участником Второй мировой войны Иваном Залужным и связной «Украинской повстанческой армии»* Прасковьей Зеленчук-Потяг.
 
Facebook
 

На фото видно, как Зеленчук-Потяг и Залужный жмут друг другу руки.

Как отметил Зеленский, публикация была сделана в День памяти и примирения.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны», — написал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию внешнеполитического ведомства Украины, в которой говорится о том, что в стране 8 мая отмечают День окончания Второй мировой войны.

Также в конце марта сообщалось, что на Украине вступил в силу закон, который признаёт членов УПА участниками боевых действий.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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