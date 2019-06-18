Зеленский оправдался за бездействие, когда на его глазах Меркель стало плохо

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако последний ей никак не помог. После инцидента украинский лидер объяснил своё бездействие.

На кадрах, снятых во время встречи Зеленского и Меркель, видно: они вместе стоят на красной ковровой дорожке. Однако канцлера Германии при этом сильно трясет. Оператор снял крупным планом, как дрожат ноги и дергаются руки Меркель. Видно, что госпожа канцлер с трудом удерживает равновесие. При этом стоящий рядом президент Украины даже не пытается ей как-то помочь. Вместо этого он просто стоит и делает вид, что ничего не происходит.

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", - цитирует Зеленского немецкое издание Bild.

Сама Меркель также прокомментировала инцидент. По её словам, причиной недомогания стало обезвоживание организма. После пары бутылок воды ей стало лучше, уверяет глава Германии.