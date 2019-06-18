|
Зеленский оправдался за бездействие, когда на его глазах Меркель стало плохо
18 июня 2019, 20:09 • 76 • Политика
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ей стало плохо. "Она была в безопасности", - отмахнулся президент Украины.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако последний ей никак не помог. После инцидента украинский лидер объяснил своё бездействие.
На кадрах, снятых во время встречи Зеленского и Меркель, видно: они вместе стоят на красной ковровой дорожке. Однако канцлера Германии при этом сильно трясет. Оператор снял крупным планом, как дрожат ноги и дергаются руки Меркель. Видно, что госпожа канцлер с трудом удерживает равновесие. При этом стоящий рядом президент Украины даже не пытается ей как-то помочь. Вместо этого он просто стоит и делает вид, что ничего не происходит.
Сама Меркель также прокомментировала инцидент. По её словам, причиной недомогания стало обезвоживание организма. После пары бутылок воды ей стало лучше, уверяет глава Германии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июня 2019, 20:54
|
16 июня 2019, 06:24
|
13 июня 2019, 10:09
|
18 июня 2019, 11:54
|
13 июня 2019, 13:24
|
13 июня 2019, 19:54
|
14 июня 2019, 15:24