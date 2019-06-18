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Зеленский оправдался за бездействие, когда на его глазах Меркель стало плохо

18 июня 2019, 20:09  •  76 • Политика
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ей стало плохо. "Она была в безопасности", - отмахнулся президент Украины.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако последний ей никак не помог. После инцидента украинский лидер объяснил своё бездействие.
На кадрах, снятых во время встречи Зеленского и Меркель, видно: они вместе стоят на красной ковровой дорожке. Однако канцлера Германии при этом сильно трясет. Оператор снял крупным планом, как дрожат ноги и дергаются руки Меркель. Видно, что госпожа канцлер с трудом удерживает равновесие. При этом стоящий рядом президент Украины даже не пытается ей как-то помочь. Вместо этого он просто стоит и делает вид, что ничего не происходит.
"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", - цитирует Зеленского немецкое издание Bild.
Сама Меркель также прокомментировала инцидент. По её словам, причиной недомогания стало обезвоживание организма. После пары бутылок воды ей стало лучше, уверяет глава Германии.

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