|
Зеленский оправдал деньгами настойчивость Киева по транзиту газа
12 октября 2021, 17:00 • 87 • Политика
Киев рассчитывает на ограничения ЕС в отношении "Северного потока-2"
Украине важно сохранить статус транзитера российского газа в Европу, поскольку за свои услуги она получает хорошие деньги. Это признал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе саммита Украина – ЕС в Киеве 12 октября.
"Терять по 2 миллиарда законных долларов никто не хочет",
– воззвал к пониманию Зеленский. При этом он отметил, что для укрепления энергобезопасности Украины было бы очень полезно помешать работе нового российского газопровода "Северный поток-2". Поэтому он рассчитывает, что в отношении трубы будут применены ограничения Третьего энергетического пакета ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, сообщила, что считает Украину надежным транзитером газа и рассчитывает, что поставки топлива из России в Европу через территорию Незалежной сохранятся и в будущем.
Ранее Зеленский предупредил, что в итоговое заявление участников саммита Украины-ЕС непременно войдет положение о том, что Россия является участником конфликта в Донбасса и несет ответственность за его урегулирование.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2021, 01:00
|
06 октября 2021, 01:45
|
10 октября 2021, 00:15
|
05 октября 2021, 16:25
|
05 октября 2021, 19:55
|
06 октября 2021, 11:05
|
06 октября 2021, 07:00