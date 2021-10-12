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Зеленский оправдал деньгами настойчивость Киева по транзиту газа

12 октября 2021, 17:00  •  87 • Политика
Фото: Pignatelli/EUC/Keystone Press Agency/ GLOBAL LOOK press
Киев рассчитывает на ограничения ЕС в отношении "Северного потока-2"
Украине важно сохранить статус транзитера российского газа в Европу, поскольку за свои услуги она получает хорошие деньги. Это признал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе саммита Украина – ЕС в Киеве 12 октября.
"Терять по 2 миллиарда законных долларов никто не хочет",
– воззвал к пониманию Зеленский. При этом он отметил, что для укрепления энергобезопасности Украины было бы очень полезно помешать работе нового российского газопровода "Северный поток-2".  Поэтому он рассчитывает, что в отношении трубы будут применены ограничения Третьего энергетического пакета ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, сообщила, что считает Украину надежным транзитером газа и рассчитывает, что поставки топлива из России в Европу через территорию Незалежной сохранятся и в будущем.
Ранее Зеленский предупредил, что в итоговое заявление участников саммита Украины-ЕС непременно войдет положение о том, что Россия является участником конфликта в Донбасса и несет ответственность за его урегулирование. 

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