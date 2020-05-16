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Зеленский ополчился против Эрмитажа, РАН и МГУ: Украина расширила список санкций

16 мая 2020, 19:55  •  44 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский расширил список антироссийских санкций. В частности, он ополчился против Эрмитажа, структур РАН и МГУ.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение расширить список антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно приложению к решению Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 14 мая 2020 года, в чёрный список попали Государственный музей "Эрмитаж", Московский музей изобразительных искусств имени Пушкина, МГУ, Русское географическое общество, Академия наук Татарстана, Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский", Крымское археологическое общество, Институт археологии РАН, Крымский федеральный университет имени Вернадского и многие другие музеи, институты РАН, госучреждения и так далее.
В документе указано, что активы вышеуказанных учреждений на территории Украины будут заблокированы. Кроме того, полностью приостановлены научное сотрудничество и культурный обмен, а также заблокированы визы. Решение принято сроком на три года.
Ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский подписал указ о продлении блокировки на территории Украины сервисов "Яндекс", Mail.Ru, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ряда других российских ресурсов. При этом до своего избрания политик неоднократно критиковал данный запрет.

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