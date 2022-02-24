Зеленский окончательно разорвал отношения с Россией. Пути назад нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об разрыве дипломатических отношений с Россией. Своим действием он закрыл возможность урегулировать ситуацию в стране без военных действий.

Решение Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией говорит о том, что иного пути, кроме военного, для урегулирования ситуации с стране для киевского руководства нет.

Отметим, в эти часы русская армия проводит спецоперацию на Украине. Министерство обороны России сообщило, что солдаты украинской армии массово оставляют свои позиции и бросают оружие. Высокоточным оружием выводится из строя военная инфраструктура Украины.