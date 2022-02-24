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Зеленский окончательно разорвал отношения с Россией. Пути назад нет

24 февраля 2022, 13:15  •  393 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об разрыве дипломатических отношений с Россией. Своим действием он закрыл возможность урегулировать ситуацию в стране без военных действий.
Решение Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией говорит о том, что иного пути, кроме военного, для урегулирования ситуации с стране для киевского руководства нет.
Отметим, в эти часы русская армия проводит спецоперацию на Украине. Министерство обороны России сообщило, что солдаты украинской армии массово оставляют свои позиции и бросают оружие. Высокоточным оружием выводится из строя военная инфраструктура Украины.

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