Зеленский оказался в одной компании с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Туда же попал и белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал одним из наиболее упоминаемых персон августа 2020 года. Глава Республики получил практически 285 тыс. упоминаний в российских СМИ, освещающих политические и финансово-экономические темы. Данные собраны на основе "Системы комплексного анализа новостей". Вторую строчку занял президент РФ Владимир Путин, набравший более 259 тыс. упоминаний. На третьем месте расположился глава США Дональд Трамп – 88825 ссылок.

Четвертое место занял Алексей Навальный – после того, как блогер впал в кому, количество упоминаний его персоны достигло 60310. На пятой строчке расположился российский премьер Михаил Мишустин, набравший 57 тыс. ссылок.

Шестая позиция рейтинга досталась президенту Незалежной Владимиру Зеленскому (51690 упоминаний), седьмая - мэру Москвы Сергею Собянину с 43168 ссылками. На восьмом месте оказалась главная соперница белорусского президента Светлана Тихановская (более 36 тыс. упоминаний).

Министр здравоохранения РФ Михаий Мурашко с 22218 упоминаниями и представитель партии демократов США Джо Байден замкнули топ-10 наиболее упоминаемых людей августа, сообщает "Интерфакс", создавший систему СКАН.

Ранее сообщалось, что рейтинг Владимира Зеленского упал на Украине за один месяц до 30,2%. Популярность сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко поднялась за аналогичный период до 14,4%.