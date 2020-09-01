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Зеленский оказался в одной компании с Путиным
01 сентября 2020, 15:35 • 152 • Политика
Туда же попал и белорусский лидер
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал одним из наиболее упоминаемых персон августа 2020 года. Глава Республики получил практически 285 тыс. упоминаний в российских СМИ, освещающих политические и финансово-экономические темы. Данные собраны на основе "Системы комплексного анализа новостей". Вторую строчку занял президент РФ Владимир Путин, набравший более 259 тыс. упоминаний. На третьем месте расположился глава США Дональд Трамп – 88825 ссылок.
Четвертое место занял Алексей Навальный – после того, как блогер впал в кому, количество упоминаний его персоны достигло 60310. На пятой строчке расположился российский премьер Михаил Мишустин, набравший 57 тыс. ссылок.
Шестая позиция рейтинга досталась президенту Незалежной Владимиру Зеленскому (51690 упоминаний), седьмая - мэру Москвы Сергею Собянину с 43168 ссылками. На восьмом месте оказалась главная соперница белорусского президента Светлана Тихановская (более 36 тыс. упоминаний).
Министр здравоохранения РФ Михаий Мурашко с 22218 упоминаниями и представитель партии демократов США Джо Байден замкнули топ-10 наиболее упоминаемых людей августа, сообщает "Интерфакс", создавший систему СКАН.
Ранее сообщалось, что рейтинг Владимира Зеленского упал на Украине за один месяц до 30,2%. Популярность сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко поднялась за аналогичный период до 14,4%.
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