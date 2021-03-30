Зеленский оказался не нужен ни русским, ни американцам

Президент Украины Владимир Зеленский не только не выполнил ни одного из своих обещаний, но так и не смог стать политиком, который устраивал бы хоть один глобальный центр силы.Об этом в интервью политологу-майданщику Юрию Романенко заявил основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.«Зеленский стал на скользкий путь, на котором уже не затормозит. Зеленский нарушил консенсус внутри государства, он не стал своим для любого из глобальных центров влияния. Американцам нужна предусмотрительность и понимание правил игры, это нужно всем, и русским в том числе. Чтобы договариваться, ты должен быть субъектом, чтобы быть способным сдержать своё слово.Но мы видим обострение в Донбассе, абсолютную экономическую задницу, по вакцинации тему пытаются замолчать. Даже Сербия, полуевропейское, полуроссийское государство приглашает соседей вакцинироваться. Потому что они применили прагматический подход, там есть вакцины с Запада и «Спутник V». У нас из этого сделали политическую тему, и теперь мы не может получить вторую партию вакцины – провал по всем направлениям», – сказал Друзенко.