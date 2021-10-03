Владимир Зеленский ограничил срок своего президентства. Определён момент, когда пора уходить. Так, глава Незалежной заявил, что хочет оставаться в этой должности до того времени, как исполнит все обещания, данные им гражданам перед выборами.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления 2 октября на совещании своей партии "Слуга народа" рассказал, сколько времени хочет оставаться президентом.

Он признался, что надеется быть в этой должности до момента, как исполнит все обещания, данные им гражданам перед выборами, передали в пресс-службе фракции.

Зеленский добавил, что уже не осталось пунктов в его плане, которые были бы неосуществимы для претворения в жизнь.

Ранее также сообщалось, что глава Незалежной в интервью корреспонденту поставил оценки своей работе и деятельности основанной им партии.

Так, по информации "Украинской правды", своему президентству он дал 7-8 баллов из 12, а успешность партии "Слуга народа" оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.