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Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
03 октября 2021, 01:25 • 589 • Политика
Владимир Зеленский ограничил срок своего президентства. Определён момент, когда пора уходить. Так, глава Незалежной заявил, что хочет оставаться в этой должности до того времени, как исполнит все обещания, данные им гражданам перед выборами.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления 2 октября на совещании своей партии "Слуга народа" рассказал, сколько времени хочет оставаться президентом.
Он признался, что надеется быть в этой должности до момента, как исполнит все обещания, данные им гражданам перед выборами, передали в пресс-службе фракции.
Зеленский добавил, что уже не осталось пунктов в его плане, которые были бы неосуществимы для претворения в жизнь.
Ранее также сообщалось, что глава Незалежной в интервью корреспонденту поставил оценки своей работе и деятельности основанной им партии.
Так, по информации "Украинской правды", своему президентству он дал 7-8 баллов из 12, а успешность партии "Слуга народа" оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.
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