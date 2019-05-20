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Зеленский официально вступил в должность президента Украины
20 мая 2019, 10:39 • 92 • Украина
Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.
РИА Новости
В ходе торжественного заседания Верховной рады глава Конституционного суда Украины объявила о вступлении Зеленского в должность президента.
Ему были вручены официальные регалии: знак президента Украины, печать главы государства и булава.
Ранее в сессионном зале украинского парламента началась церемония инаугурации Зеленского. RT ведёт прямую трансляцию.
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