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Зеленский официально вступил в должность президента Украины

20 мая 2019, 10:39  •  92 • Украина
Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.
 
РИА Новости
 

В ходе торжественного заседания Верховной рады глава Конституционного суда Украины объявила о вступлении Зеленского в должность президента.

Ему были вручены официальные регалии: знак президента Украины, печать главы государства и булава.

Ранее в сессионном зале украинского парламента началась церемония инаугурации Зеленского. RT ведёт прямую трансляцию.

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