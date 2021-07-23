Зеленский официально возглавил неонацистов и борцов с «победобесием»? • 235 • Украина

Всё, никакого тупого и оголтелого неонацизма на Украине и в помине нет, а этноцид русских наконец-то стартовал. Таковы официальная и неофициальная версии развития страны. А что же в ней есть? Наблюдаем и анализируем.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, среди которых нет русских. То есть, по бессмертному выражению мэра Киева Виталика Кличко, которого он хочет «съесть», президент официально таки окрасил себя в те цвета, в которые окрасил. Согласно этому документу, вступившему в силу тоже официально, титульная нация в Украине имеется и подразумевается сама собой – это украинцы. К коренным отнесены автохтонные по происхождению этнические общности, которые сформировались на территории Украины, являются носителем самобытного языка и культуры, имеют традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознают себя коренными народами Украины, составляют этническое меньшинство в составе ее населения и не имеют собственного государственного образования за пределами Украины. Это, напоминаю, крымские татары, крымчаки и караимы, подавляющее большинство которых живет в Крыму, который уже давно «выбрал родную гавань» и ушел в Россию.



А вот в законе русских нет. Причем так, будто их вообще нет и в самой Украине. Но они есть. После единственной всеукраинской переписи населения 2001 года численность украинцев в стране – это страшная гостайна. Потому что именно она красноречивее всего покажет результаты развития независимой Украины за последние 30 лет.



Вступала страна в независимость с населением, перевалившем за 52 млн. чел. В 2001-м насчитали 48,457 млн. А недавно, уверяя украинских футболистов в горячей поддержке на Чемпионате Европы-2020, Зеленский сказал, что за них будут болеть 40 млн. украинцев. Он не уточнил, где: в самой Украине или по всему миру. Потому что многие специалисты сегодня едва насчитывают в стране 30-35 млн., а то и того меньше. Причем из 2000 караимов и 1200 крымчаков во всем мире 700 и 400 человек соответственно живут в Крыму. Как их там собирается защищать Украина, если все их права гарантирует Россия?



Но даже если предположить, что сегодня украинцев 40 миллионов, то все равно интересно, куда делись за 30 лет остальные 12? Страшный вопрос о страшной цифре человеческих потерь, которые случились без крупных войн, серьезных природных и техногенных катастроф, без социальных или медицинских трагедий типа масштабного голода или смертельных пандемий. Вот потому-то и гостайна – численность населения. Более того, заметно же, что сокращаться численность населения начала, когда страна вступила в полосу «цветных революций» 2004 и 2014 годов и «выбрала свободу на Западе»: за первые 10 лет независимости Украина потеряла всего чуть более 3 млн, а потом понеслось: за последующие 20 лет – еще 9 млн. А сегодня у власти именно прозападные «цветняки», соросята-грантоеды, идеологически «окормляющие» поворот страны на Запад, и даже «чистые» майдауны, которые гордятся своим участием в «революции гидности». Зачем им рассказывать и подтверждать, что они ведут деградирующую страну к финальной катастрофе?



Но по-любому согласно переписи 2001 года русскими в Украине назвались 8,334 млн. человек. Сейчас они объявлены «несуществующими» – ни коренным народом, ни даже нацменьшинством. И явно без всяких прав, кои есть у коренных.



«Согласно документу, который подписал глава государства, коренные народы имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа», – сообщила пресс-служба Зеленского.



Но ничего из перечисленного русских, повторяю, не касается. Вступившие в силу 16 июля сего года статьи закона об украинском госязыке фактически запретили использование русского языка во всех сферах жизни, кроме бытового общения. Это и есть тотальный этноцид, за которым обязательно последует и геноцид – уничтожение народа по национальному признаку. Это то, о чем сказал как-то президент России Владимир Путин – похуже оружия массового поражения, потому что обязательно начнется сокращение русских в Украине: спасаясь от этноцида и притеснений люди начнут или уезжать из Украины, или переписывать нацпринадлежность. Зеленский же, как видим, делает вид, что не понимает этого. А может. И не понимает, учитывая его клоунское прошлое. Но русским Украины от этого не легче…



Вот в городке Новомиргород Кировоградской области во время соревнования по стритболу заявку на участие подала команда с просто-таки чудным и красноречивым название – «Гитлеровцы». Как выяснили по заданию мэра этого города Игоря Забажана, по его словам, тоже впавшего в шок от увиденного, «четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, и дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление».



Произвели бесспорно! Потому что случилось это в стране, в которой с Гитлером в годы Великой Отечественной войны (сейчас стыдливо и подло, по решению тех же властей называемой лишь «Второй мировой») воевало более 6 млн. украинцев. А сам война унесла от 8 до 10 млн. человеческих жизней украинцев, то есть, погиб каждый шестой житель Украины, довоенная численность населения страны была восстановлена только в 1960 году. Именно гитлеровцы убили и замучили 1 млн. 256 тыс. мирных жителей и 1 млн. 366 тыс. военнопленных, вывезли в Германию в рабство 2 млн. 109 тыс. человек.



Напоминаю и другую страшную статистику: многие украинцы, воевавшие в Красной Армии, не дожили до Победы, а каждый второй из оставшихся в живых вернулся домой инвалидом. Прямые убытки, причиненные народному хозяйству Украины, составили 285 млрд. руб. Тех рублей, советских, не «деревянных». В руины были превращены 714 городов и поселков городского типа, свыше 28 тыс. сел, 16 тыс. промышленных предприятий (довоенных промпредприятий осталось только 19%), 18 тыс. лечебных учреждений, почти 33 тыс. школ, техникумов, ВУЗов, прекратили существование около 30 тысяч колхозов, совхозов, МТС, вывезено более 40 тыс. ценнейших произведений искусства, исторических реликвий и коллекций.



И сделали все это, повторяю, гитлеровцы, в честь которых сегодня в Украине называют спортивные команды. Мэр Новомиргорода публично пообещал, что будут проведены образовательные мероприятия для детей, а киберполицию (в Новомиргороде-то!) обяжут сильнее бороться с пропагандой нацизма в играх, доступных детям. И все только для того «чтобы напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика».



Все! Упоминание о подвиге и жертвах украинцев в 1941-1945 годах, память о них, печаль и гордость по этому поводу, развитие чувства преемственности и сопричастности к подвигу и мужеству предков – это табу в сегодняшней Украине. Переписывание и извращение памяти стало неотъемлемым и одним из главных инструментов переформатирования Украины в «АнтиРоссию». А глорификация гитлеровского нацизма и украинских коллаборационистов (ОУН, УПА, их современные неонацистские последователи), которые служили Гитлеру, а сегодня возрождают память о нем, – это идеологическое и психологическое орудие для выведения украинцев из так называемой «зоны российского влияния». Украинские и их западные вдохновители и исполнители переформатирования уверены, что таки образом – обманным путем насаждая новые нарративы и постулаты – они в молодых поколениях разорвут в первую очередь так называемые духовно-культурные «скрепы», которые объединяют Россию, Украину и Белоруссию крепче, нежели политико-экономические связи. В Прибалтике это удалось. Теперь на очереди – Украина, Молдавия, Грузия и прочие республики-«сестры» по экс-СССР. Но в первую очередь – Украина.



Целые поколения молодых украинцев воспитывают в духе борьбы с «победобесием». И как поколения европейцев, уже заставили забыть вот это предостережение истории:

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А все потому, что происходит эта политика на высшем государственном уровне – президента Зеленского, который сделал украинских неонацистов-бандеровцев своей негласной опорой и выполняет их повестку дня. Он уже фактически предал и отказался от памяти деда, который воевал в армиях «Маршала Победы» Георгия Жукова, потому что весело и пафосно-дебильно общается со своими солдатами в Донбассе, украшенными знаками дивизий СС Гитлера. Сам нацепляет на себя знаки украинских националистов-русофобов. Его президентский полк участвует в торжественном захоронении ветерана дивизии СС «Галичина». А сейчас его предшественник Петр Порошенко и он сам подписали два самых расистских и русофобских закона в истории новейшей Украины – о языке и о коренных народах. Документы законодательно превращают русских и русскоязычных граждан Украины в «недочеловеков» и дают украинским неонацистам и неофашистам законную основу для полноценного и полномасштабного геноцида «инородцев».



И что? А ничего пока определенного в плане предотвращения геноцида. Нет, Россия впервые не просто жестко, а на международном уровне прореагировала на это произвол. Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов от имени своей страны подал в этот суд межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (межгосударственные дела). Чтобы «привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины». Среди исковых требований России есть и касающиеся геноцида – дискриминация русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка, а также дискриминация российских компаний и предпринимателей.



Но беда-то в другом – все это в целом похоже на политико-юридический тупик. С печальным концом для Украины. Ибо никто не знает, как отреагирует ЕСПЧ и даже отреагирует ли он вообще и когда?



И тогда могут быть задействованы совсем другие рычаги воздействия. Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак недавно предупредил украинские власти, что если те предпримут акты геноцида против украинских русских в Донбассе или на всей территории Украины, то Россия не сможет оставаться безучастной и вынуждена будет вмешаться. Как? Еще раньше на этот вопрос дал ответ Путин: геноцид против российских соотечественников в Украине может стать концом украинской государственности.



И даже не хочется представлять, как все это будет происходить. Но силы и возможности у России для этого есть, как бы ни пыжился и не красовался Зеленский перед своими неонацистами, собирающимися «резать москалей»…

Всё, никакого тупого и оголтелого неонацизма на Украине и в помине нет, а этноцид русских наконец-то стартовал. Таковы официальная и неофициальная версии развития страны. А что же в ней есть? Наблюдаем и анализируем.Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах, среди которых нет русских. То есть, по бессмертному выражению мэра Киева Виталика Кличко, которого он хочет «съесть», президент официально таки окрасил себя в те цвета, в которые окрасил. Согласно этому документу, вступившему в силу тоже официально, титульная нация в Украине имеется и подразумевается сама собой – это украинцы. К коренным отнесены автохтонные по происхождению этнические общности, которые сформировались на территории Украины, являются носителем самобытного языка и культуры, имеют традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознают себя коренными народами Украины, составляют этническое меньшинство в составе ее населения и не имеют собственного государственного образования за пределами Украины. Это, напоминаю, крымские татары, крымчаки и караимы, подавляющее большинство которых живет в Крыму, который уже давно «выбрал родную гавань» и ушел в Россию.А вот в законе русских нет. Причем так, будто их вообще нет и в самой Украине. Но они есть. После единственной всеукраинской переписи населения 2001 года численность украинцев в стране – это страшная гостайна. Потому что именно она красноречивее всего покажет результаты развития независимой Украины за последние 30 лет.Вступала страна в независимость с населением, перевалившем за 52 млн. чел. В 2001-м насчитали 48,457 млн. А недавно, уверяя украинских футболистов в горячей поддержке на Чемпионате Европы-2020, Зеленский сказал, что за них будут болеть 40 млн. украинцев. Он не уточнил, где: в самой Украине или по всему миру. Потому что многие специалисты сегодня едва насчитывают в стране 30-35 млн., а то и того меньше. Причем из 2000 караимов и 1200 крымчаков во всем мире 700 и 400 человек соответственно живут в Крыму. Как их там собирается защищать Украина, если все их права гарантирует Россия?Но даже если предположить, что сегодня украинцев 40 миллионов, то все равно интересно, куда делись за 30 лет остальные 12? Страшный вопрос о страшной цифре человеческих потерь, которые случились без крупных войн, серьезных природных и техногенных катастроф, без социальных или медицинских трагедий типа масштабного голода или смертельных пандемий. Вот потому-то и гостайна – численность населения. Более того, заметно же, что сокращаться численность населения начала, когда страна вступила в полосу «цветных революций» 2004 и 2014 годов и «выбрала свободу на Западе»: за первые 10 лет независимости Украина потеряла всего чуть более 3 млн, а потом понеслось: за последующие 20 лет – еще 9 млн. А сегодня у власти именно прозападные «цветняки», соросята-грантоеды, идеологически «окормляющие» поворот страны на Запад, и даже «чистые» майдауны, которые гордятся своим участием в «революции гидности». Зачем им рассказывать и подтверждать, что они ведут деградирующую страну к финальной катастрофе?Но по-любому согласно переписи 2001 года русскими в Украине назвались 8,334 млн. человек. Сейчас они объявлены «несуществующими» – ни коренным народом, ни даже нацменьшинством. И явно без всяких прав, кои есть у коренных.«Согласно документу, который подписал глава государства, коренные народы имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа», – сообщила пресс-служба Зеленского.Но ничего из перечисленного русских, повторяю, не касается. Вступившие в силу 16 июля сего года статьи закона об украинском госязыке фактически запретили использование русского языка во всех сферах жизни, кроме бытового общения. Это и есть тотальный этноцид, за которым обязательно последует и геноцид – уничтожение народа по национальному признаку. Это то, о чем сказал как-то президент России Владимир Путин – похуже оружия массового поражения, потому что обязательно начнется сокращение русских в Украине: спасаясь от этноцида и притеснений люди начнут или уезжать из Украины, или переписывать нацпринадлежность. Зеленский же, как видим, делает вид, что не понимает этого. А может. И не понимает, учитывая его клоунское прошлое. Но русским Украины от этого не легче…Вот в городке Новомиргород Кировоградской области во время соревнования по стритболу заявку на участие подала команда с просто-таки чудным и красноречивым название – «Гитлеровцы». Как выяснили по заданию мэра этого города Игоря Забажана, по его словам, тоже впавшего в шок от увиденного, «четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, и дети не увидели в названии «Гитлеровцы» ничего неприличного, а хотели «произвести впечатление».Произвели бесспорно! Потому что случилось это в стране, в которой с Гитлером в годы Великой Отечественной войны (сейчас стыдливо и подло, по решению тех же властей называемой лишь «Второй мировой») воевало более 6 млн. украинцев. А сам война унесла от 8 до 10 млн. человеческих жизней украинцев, то есть, погиб каждый шестой житель Украины, довоенная численность населения страны была восстановлена только в 1960 году. Именно гитлеровцы убили и замучили 1 млн. 256 тыс. мирных жителей и 1 млн. 366 тыс. военнопленных, вывезли в Германию в рабство 2 млн. 109 тыс. человек.Напоминаю и другую страшную статистику: многие украинцы, воевавшие в Красной Армии, не дожили до Победы, а каждый второй из оставшихся в живых вернулся домой инвалидом. Прямые убытки, причиненные народному хозяйству Украины, составили 285 млрд. руб. Тех рублей, советских, не «деревянных». В руины были превращены 714 городов и поселков городского типа, свыше 28 тыс. сел, 16 тыс. промышленных предприятий (довоенных промпредприятий осталось только 19%), 18 тыс. лечебных учреждений, почти 33 тыс. школ, техникумов, ВУЗов, прекратили существование около 30 тысяч колхозов, совхозов, МТС, вывезено более 40 тыс. ценнейших произведений искусства, исторических реликвий и коллекций.И сделали все это, повторяю, гитлеровцы, в честь которых сегодня в Украине называют спортивные команды. Мэр Новомиргорода публично пообещал, что будут проведены образовательные мероприятия для детей, а киберполицию (в Новомиргороде-то!) обяжут сильнее бороться с пропагандой нацизма в играх, доступных детям. И все только для того «чтобы напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика».Все! Упоминание о подвиге и жертвах украинцев в 1941-1945 годах, память о них, печаль и гордость по этому поводу, развитие чувства преемственности и сопричастности к подвигу и мужеству предков – это табу в сегодняшней Украине. Переписывание и извращение памяти стало неотъемлемым и одним из главных инструментов переформатирования Украины в «АнтиРоссию». А глорификация гитлеровского нацизма и украинских коллаборационистов (ОУН, УПА, их современные неонацистские последователи), которые служили Гитлеру, а сегодня возрождают память о нем, – это идеологическое и психологическое орудие для выведения украинцев из так называемой «зоны российского влияния». Украинские и их западные вдохновители и исполнители переформатирования уверены, что таки образом – обманным путем насаждая новые нарративы и постулаты – они в молодых поколениях разорвут в первую очередь так называемые духовно-культурные «скрепы», которые объединяют Россию, Украину и Белоруссию крепче, нежели политико-экономические связи. В Прибалтике это удалось. Теперь на очереди – Украина, Молдавия, Грузия и прочие республики-«сестры» по экс-СССР. Но в первую очередь – Украина.Целые поколения молодых украинцев воспитывают в духе борьбы с «победобесием». И как поколения европейцев, уже заставили забыть вот это предостережение истории:А все потому, что происходит эта политика на высшем государственном уровне – президента Зеленского, который сделал украинских неонацистов-бандеровцев своей негласной опорой и выполняет их повестку дня. Он уже фактически предал и отказался от памяти деда, который воевал в армиях «Маршала Победы» Георгия Жукова, потому что весело и пафосно-дебильно общается со своими солдатами в Донбассе, украшенными знаками дивизий СС Гитлера. Сам нацепляет на себя знаки украинских националистов-русофобов. Его президентский полк участвует в торжественном захоронении ветерана дивизии СС «Галичина». А сейчас его предшественник Петр Порошенко и он сам подписали два самых расистских и русофобских закона в истории новейшей Украины – о языке и о коренных народах. Документы законодательно превращают русских и русскоязычных граждан Украины в «недочеловеков» и дают украинским неонацистам и неофашистам законную основу для полноценного и полномасштабного геноцида «инородцев».И что? А ничего пока определенного в плане предотвращения геноцида. Нет, Россия впервые не просто жестко, а на международном уровне прореагировала на это произвол. Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов от имени своей страны подал в этот суд межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (межгосударственные дела). Чтобы «привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины». Среди исковых требований России есть и касающиеся геноцида – дискриминация русскоговорящего населения, вытеснение использования русского языка, а также дискриминация российских компаний и предпринимателей.Но беда-то в другом – все это в целом похоже на политико-юридический тупик. С печальным концом для Украины. Ибо никто не знает, как отреагирует ЕСПЧ и даже отреагирует ли он вообще и когда?И тогда могут быть задействованы совсем другие рычаги воздействия. Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак недавно предупредил украинские власти, что если те предпримут акты геноцида против украинских русских в Донбассе или на всей территории Украины, то Россия не сможет оставаться безучастной и вынуждена будет вмешаться. Как? Еще раньше на этот вопрос дал ответ Путин: геноцид против российских соотечественников в Украине может стать концом украинской государственности.И даже не хочется представлять, как все это будет происходить. Но силы и возможности у России для этого есть, как бы ни пыжился и не красовался Зеленский перед своими неонацистами, собирающимися «резать москалей»… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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