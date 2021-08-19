Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, касающееся защиты границы государства. Судя по документу Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю вместе с постройками, если владельцы не согласны на условия выкупа территории.Теперь на Украине официально могут применить практику принудительного отчуждения земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 метров от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе. Фактически президент Украины Владимир Зеленский узаконил отъём земли у населения.Накануне глава государства подписал указ, дающий "зелёный свет" решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".Теперь у любого, кто попадает в зону принудительного отчуждения могут отобрать его землю и недвижимость на ней в пользу государства. Но в том случае, если владелец территории не согласен с условиями предлагаемого ему выкупа.В ближайшие полгода правительство и региональные власти должны провести инвентаризацию подобных приграничных участков и определить их хозяев.Впрочем, далеко не всё стало известно широкой общественности. Некоторую информацию, указанную в документе, от украинцев скрыли под грифом "секретно".