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Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю

19 августа 2021, 06:50  •  414 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, касающееся защиты границы государства. Судя по документу Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю вместе с постройками, если владельцы не согласны на условия выкупа территории.

Теперь на Украине официально могут применить практику принудительного отчуждения земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 метров от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе. Фактически президент Украины Владимир Зеленский узаконил отъём земли у населения.

Накануне глава государства подписал указ, дающий "зелёный свет" решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы".

Теперь у любого, кто попадает в зону принудительного отчуждения могут отобрать его землю и недвижимость на ней в пользу государства. Но в том случае, если владелец территории не согласен с условиями предлагаемого ему выкупа.

В ближайшие полгода правительство и региональные власти должны провести инвентаризацию подобных приграничных участков и определить их хозяев.

Впрочем, далеко не всё стало известно широкой общественности. Некоторую информацию, указанную в документе, от украинцев скрыли под грифом "секретно".

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