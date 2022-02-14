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Зеленский одним предложением выставил Байдена трусом

14 февраля 2022, 07:40  •  614 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену приехать в ближайшие дни в Киев. Тем самым Зеленский надеется деэскалировать ситуацию. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов же полагает, что своим предложением Зеленский выставил Байдена трусом.
Ранее стало известно о том, что во время телефонного разговора в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Белого дома Джо Байдена приехать в Киев в ближайшие дни.
"Убеждён, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, что решает стабилизацию ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - указывается в сообщении на сайте президента Украины.
В Белом доме лишь заметили, что Байден и Зеленский согласились продолжать реализовывать дипломатию и сдерживание в ответ на наращивание Россией военных сил на границах с Незалежной.
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов прокомментировал в своём Telegram-канале предложение Зеленского Байдену, отметив, что "даже "95 квартал" на корпоратив заказать так быстро бы не получилось".
"Приглашение от Зеленского Байдену - это, конечно, истерика, - делает вывод журналист. - Во-первых, Байден не поедет, во-вторых, Байден разозлится. Потому что в вашингтонской картине мира, согласно их же американской пропаганде, Киев сегодня - это прифронтовая полоса, а значит, Зеленский, который таким образом пытался деэскалировать ситуацию, американского президента как минимум потроллил, а вообще-то, выставил трусом".

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