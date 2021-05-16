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Зеленский "одним махом" лишил себя возможности встречи с Путиным и поддержки украинцев – политолог

16 мая 2021, 12:25  •  120 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Эксперт объяснил, какое решение президента Незалежной стало выстрелом в ногу
Преследование возглавляющего оппозиционную партию Виктора Медведчука не оставило шансов на встречу Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил политолог из Незалежной Василь Вакаров.
По словам эксперта, после решения Зеленского по Медведчуку речи о переговорах с российской стороной и быть не может. Вакаром отметил, что Зеленский "одним махом" лишился поддержки большей части населения юга и юго-востока Украины. Он больше не вызывает доверия у тех людей, которые хотят диалога с Москвой и урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом пишет "Украина.ру".
Напомним, Медведчуку ранее объявили о подозрении в госизмене. Позже по решению суда политика отправили под домашний арест до 9 июля. У него отобрали загранпаспорт. Дома Медведчук носит электронный браслет.
На ситуацию отреагировал Владимир Путин. Президент РФ заявил, что Украину превращают в страну, которая угрожает нашей безопасности. И Москва будет реагировать на угрозы. Путин также указал на бездействие Запада, который просто наблюдает за политической зачисткой в Незалежной и ничего не предпринимает.

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