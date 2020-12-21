Зеленский объявил русскую нацию врагом Украины – Соловьев

Президент Украины Зеленский изменил свою риторику о том, что главный враг украинцев якобы Россия, теперь, по его высказываниям, захватчиками являются именно русские.Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.«Заметьте, как изменилась риторика вашего Зеленского. Он теперь говорит – русские захватили, не Россия – русские. Он переводит конфликт, можно сказать, что «New York Times» плохо переводит, но он впрямую говорит – «русские» в нескольких местах. То есть, для Зеленского это уже не конфликт с Россией, это значит что для него русские на Украине это унтерменш», – заявил Соловьёв, обращаясь к украинским экспертам.«Да он сам русский», – возразил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов.«Он еврей, из семьи, как выясняется, которая жутко страдала из-за того, что не могла говорить на родном украинском языке, – сказал телеведущий. – Я не знаю, как это у него в голове сочетается. Он той же национальности, что и я, только начисто лишенный исторической памяти и ответственности, как перед своими предками, перед своим дедом, память о котором, на мой взгляд, он растоптал, так и перед украинским народом, который его избрал, кстати многонациональным».«Когда он так говорит про русских, он их вычеркивает из украинского гражданства. Он и так лишил их права говорить на родном русском языке, он лишил их школ, он теперь их лишает вообще всего и права чувствовать себя гражданами Украины. Молодец», – добавил Соловьёв.Отметим, Зеленский, например, говорил иностранным СМИ, что «…на территории, прилегающей к оккупированному русскими полуострову Крым, тоже открыли современные КПВВ…»