Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришл...
Главная / Украина

Зеленский объявил русскую нацию врагом Украины – Соловьев

21 декабря 2020, 23:00  •  905 • Украина

Президент Украины Зеленский изменил свою риторику о том, что главный враг украинцев якобы Россия, теперь, по его высказываниям, захватчиками являются именно русские.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

«Заметьте, как изменилась риторика вашего Зеленского. Он теперь говорит – русские захватили, не Россия – русские. Он переводит конфликт, можно сказать, что «New York Times» плохо переводит, но он впрямую говорит – «русские» в нескольких местах. То есть, для Зеленского это уже не конфликт с Россией, это значит что для него русские на Украине это унтерменш», – заявил Соловьёв, обращаясь к украинским экспертам.

«Да он сам русский», – возразил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов.

«Он еврей, из семьи, как выясняется, которая жутко страдала из-за того, что не могла говорить на родном украинском языке, – сказал телеведущий. – Я не знаю, как это у него в голове сочетается. Он той же национальности, что и я, только начисто лишенный исторической памяти и ответственности, как перед своими предками, перед своим дедом, память о котором, на мой взгляд, он растоптал, так и перед украинским народом, который его избрал, кстати многонациональным».

«Когда он так говорит про русских, он их вычеркивает из украинского гражданства. Он и так лишил их права говорить на родном русском языке, он лишил их школ, он теперь их лишает вообще всего и права чувствовать себя гражданами Украины. Молодец», – добавил Соловьёв.

Отметим, Зеленский, например, говорил иностранным СМИ, что «…на территории, прилегающей к оккупированному русскими полуострову Крым, тоже открыли современные КПВВ…»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



905
Источник
Похожие новости
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
22 декабря 2020, 21:55
Щенячий визг и полные шаровары радости…
22 декабря 2020, 23:45
Как шумеры вскрылись и поторопились...или фэйк от Зеленского...
22 декабря 2020, 21:55
Полный провал...
22 декабря 2020, 20:05
Эксперт рассказал, как РФ может ответить на попытку Киева арестовать российские суда
23 декабря 2020, 00:40
Тракторный майдан в Молдове обещает перепахать центр Кишинёва
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадле...
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелё...
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
23 декабря 2020, 10:45
Раскрыт главный страх Запада перед Россией: "Это пугает больше всего"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Украине
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
19 декабря 2020, 02:15
В США готовится военный переворот? Пентагон оборвал связь с командой Байдена - СМИ
20 декабря 2020, 17:40
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.