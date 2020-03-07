Зеленский объявил о времени выхода Украины из Минских соглашений

Страшная весть пришла из Британии. Нет, не про очередного российского миллиардера, которого хотят там лишить недвижимости и денег, оставив в одной паре исподнего. Про Украину. Вернее, из Украины, но через Британию. Через газету «Гардиан». Президент Украины Зеленский в интервью пригрозил Путину и дал ему на выполнение Минских соглашений всего лишь год. Причем, не от нынешнего момента, а с дня декабрьского саммита «нормандской четверки» в Париже. Дескать, «время пошло, часы тикают», и он, Зеленский, не собирается тратить все время своего президентства на решение этого вопроса.

- Правительство может потратить один год на полное Соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Но любой более поздний срок – запрещен, - категорически и непреклонно заявил Зеленский, и у британского журналиста, наверное, на этих словах президента Украины холодок тонкой струйкой побежал, возможно, даже по спине. Но Зеленскому этого показалось мало, и он еще более непреклонно продолжил. - Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать.

Это что же получается, уже даже не год, а девять месяцев, а потом, как выразился Зеленский – дедлайн. В дословном переводе – мертвая линия. Говоря проще, предельный срок. Зеленский вообще любит иностранные слова употреблять. Даже если их не знает, как это случилось в Нью-Йорке, когда он не смог сам вспомнить слово выборы на английском.

Просто настоящий ультиматум. Правда, в заочной форме. Но это уже традицией украинской стало – Порошенко отражал атаку за атакой российской армии, не явившейся на войну, и, что вполне логично, одерживал одну победу над Россией за другой. Зеленский принял эстафету и демонстрирует верность заветам Петра Алексеевича. Может ведь и сам позвонить в Кремль, чтобы объявить себя великим и ужасным. И ведь звонил, кстати, уже после саммита в Париже. Но промолчал. Можно сказать, наступил себе на что-то где-то. Не исключено, даже на горло и собственной песне.

При этом Владимир Александрович наигранно удивился, почему «Путин отказывается от компромиссов».

- В «Минске» есть пункты, если мы их немного подвигаем, что в этом плохого? - с неискренней наивностью как бы спросил он сам себя, явно подразумевая микроскопическую значимость подобной «рокировки», и ударился в какие-то внутренние ощущения собственного организма. - Я думаю, он (Путин – прим. авт.) меня выслушал. У меня было такое чувство. Надеюсь, это не ложное чувство.

Очень плохая игра, фальшь в каждой ноте, хотя рояля поблизости и не было. Станиславский встал бы из гроба, чтобы огласить свой громовой приговор: «Не верю!». В реальности же он не может не понимать значения последовательности выполнения пунктов соглашений.

Напомню, что совсем недавно, в середине февраля Путин ставил перед президентом Украины вопрос о том, собирается ли Киев выполнять Минские соглашения. Зеленский тогда уклонился от ответа. И лишь сейчас перед англичанами он осмелел настолько, что заявил о грядущем выходе из Минских соглашений, обозначив срок через девять-десять месяцев.

Детское хамство президента Украины в данной ситуации говорит лишь о том, что Зеленский судорожно ищет причину, чтобы оправдать срыв намеченного на апрель саммита «нормандской четверки». Уже сейчас понятно, что ни один пункт из полученного в Париже «домашнего задания» Киев не просто не выполнил, а и не собирается исполнять. Боится ли Зеленский своих радикалов в Киеве, искренне ли убежден в том, что такая политика является, по его мнению, правильной – это уже не важно. Он перестал быть стороной переговоров. Он не будет выполнять «Минск», хотя именно эти соглашения являются единственной реальной гарантия сохранения и существования Украины. И если Зеленский станет действовать в соответствии со своими заявлениями, то поставит на нынешней Украине окончательный крест.

Только вот непонятно, кто сказал Зеленскому, что ему суждено пробыть все 5 лет на президентском посту?