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Зеленский объявил о "войне в Европе"
04 мая 2021, 13:25 • 85 • Политика
Президент призвал своих прибалтийских коллег "быть вместе"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт на территории Донбасса стал настоящей "войной в Европе". И особую роль в этом сыграла "российская агрессия". Такое мнение глава Незалежной озвучил 3 мая, выступая на встрече глав прибалтийских государств в Польше.
Украинский лидер заявил, что Киев заручился поддержкой "международных партнеров", которые выступают за территорилаьную целостность Незалежной. В связи с этим Зеленский выразил благодарность коллегам, которые продолжают поддерживать Украину после "аннексированной части" страны.
"Это и есть война в Европе. Важно, чтобы мы были вместе", – заявил глава государства.
Президент Украины также назвал погибших участников Евромайдана семилетней давности "борцами за независимость". События тех годов Зеленский связал с донбасской войной. По мнению президента, на сегодняшний день украинские власти снова выступают за "свою независимость".
Как отмечает РИА Новости", Запад на регулярной основе делает заявления о "российской угрозе". Москва же многократно отмечала в ответ, что Кремль не собирается устраивать нападения, а Североатлантический альянс отыгрывает в информационном поле "агрессию" в качестве предлога для наращивания военного потенциала у границ РФ. Президент России Владимир Путин же заявлял, что подобные обвинения в адрес страны выдуманы теми, кто желает извлечь выгоду в "отряде борьбы с РФ".
Несколькими днями ранее президент Украины выложил в социальных сетях патриотичный пост, посвященный государственному флагу. По словам Зеленского, синий и желтые цвета являются символами свободы, о чем знают "все на планете".
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