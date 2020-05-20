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Зеленский объявил о создании «малой Турции» в Херсонской области
20 мая 2020, 18:55 • 32 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский избрал ту же тактику заигрывания с экстремистами из Меджлиса, которой пользовался его предшественник Петр Порошенко.
Так, на пресс-конференции в Киеве он заявил о планах создать некую группу, которая будет заниматься наработками изменений в Конституцию Украины в части «Автономной Республики Крым».
Этой темой, напомним, занимались и при Петре Порошенко, но дальше слов и обещаний о предоставлении меджлисовцам автономии в Крыма дело не дошло.
«Совсем недавно мы встретились в большом кругу – был и господин Джемилев, и господин Чубаров, и господин Чийгоз, и представители Меджлиса. Это было пару дней назад, на Банковой. Это была не первая наша встреча, мы все консолидированного приняли решение, что создается отдельная группа, как вот они и другие представители общественности, крымских татар и других людей, которые представляют ученых.
Мы все встречаемся и этот совет начинает работать. Он нарабатывает изменения в законодательство Украины, которые могут быть изменениями в Конституцию Украины, каким образом мы поддерживаем то население. Много программ уже внедрены. Например, на Херсонщине, как мы договорились с Эрдоганом, он готов строить, землю господин Гусев, глава администрации Херсонщины, он уже подготовил, есть места для того, чтобы подготовить первых 500 квартир для крымских татар
Отдельно Турция договаривалась с господином Джемилевым, еще до меня, про строительство тысячи квартир для переселенцев, для крымских татар. 500 из них в киевском регионе и по 100, мне кажется, Херсон, Львов, Одесса и Днепр. Все законодательные изменения и все предложения, и большую мечеть – нашли землю в Киеве, уже есть проект, будет строительство большой мечети. Потому вопрос Крыма в информационном пространстве, может быть, его мало, но его точно не мало в делах государства», – заявил Зеленский.
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