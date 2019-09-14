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Зеленский объявил о продлении пари с мэром Днепра по ремонту моста
14 сентября 2019, 17:09 • 45 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по ремонту городского моста не будет окончено, пока глава города не предоставит выводы специальной комиссии о качестве проведённых работ.
©president.gov.ua
«По поводу пари: пари продолжается. Я выводы комиссии хочу получить», — цитирует РИА Новости заявление Зеленского в эфире телеканала «Наш».
Лидер Украины призвал Филатова передать ему материалы о выводах комиссии для сдачи объекта в эксплуатацию.
В июле Зеленский заключил с Филатовым пари, по которому тот был обязан до 14 сентября отремонтировать мост через реку Днепр и сдать его в эксплуатацию или уйти в отставку.
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