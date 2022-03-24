Зеленский объявил для НАТО свои требования: Помощь без ограничений

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стратегия России якобы предполагает продвижение в восточные страны НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на онлайн-форуме НАТО, добавил немного конспирологии в своё выступление. По его словам, Россия якобы планирует пойти дальше и "захватить восточные страны НАТО".

Он также отметил, что сейчас украинцы нуждаются в военной помощи. Причём предоставить Североатлантический альянс должен её без ограничений.

В частности, полагает Зеленский, НАТО может предоставить Украине один процент от всех своих танков и самолётов. При этом, указал он, ранее Украина обращалась к представителям НАТО за боевыми самолётами и танками как на возмездной, так и на безвозмездной основе, однако ничего не получила.

Напомним, что сейчас Украина также ведёт переговоры с делегацией России по спецоперации. Однако, как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, переговорный процесс идёт тяжело и без особых результатов.

Всему виной непостоянство делегации Незалежной, передают "Дни.ру".