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Зеленский объявил для НАТО свои требования: Помощь без ограничений

24 марта 2022, 15:45  •  445 • Политика
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что стратегия России якобы предполагает продвижение в восточные страны НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на онлайн-форуме НАТО, добавил немного конспирологии в своё выступление. По его словам, Россия якобы планирует пойти дальше и "захватить восточные страны НАТО".
Он также отметил, что сейчас украинцы нуждаются в военной помощи. Причём предоставить Североатлантический альянс должен её без ограничений.
В частности, полагает Зеленский, НАТО может предоставить Украине один процент от всех своих танков и самолётов. При этом, указал он, ранее Украина обращалась к представителям НАТО за боевыми самолётами и танками как на возмездной, так и на безвозмездной основе, однако ничего не получила.
Напомним, что сейчас Украина также ведёт переговоры с делегацией России по спецоперации. Однако, как ранее отмечал глава МИД России Сергей Лавров, переговорный процесс идёт тяжело и без особых результатов.
Всему виной непостоянство делегации Незалежной, передают "Дни.ру".

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