Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"

09 октября 2020, 05:35  •  26 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский вслед за американцами объявил бойкот российской вакцине против коронавируса "Спутник V". Он пообещал помочь Европе с созданием "настоящей вакцины". Тем временем COVID на Украине бьёт все рекорды.
Украинский лидер заявил, что его страна согласна принимать только "настоящую вакцину", которая будет разработана в Европе и не вызовет сомнений у врачей.
Он также призвал не слушать "отдельных циников", которые привились российским препаратом. О ком именно идёт речь, Зеленский уточнять не стал. В России прививку от коронавируса успели сделать лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова.
Напомним, что ранее власти США отказались от закупки российской вакцины "Спутник V", выдвинув аналогичные аргументы. Вашингтон возлагает свои надежды на препарат, который создаётся европейской компанией AstraZeneca, хотя его разработка несколько раз останавливалась после того, как у испытуемых появлялись побочные симптомы.
Между тем Всемирная организация здравоохранения не разделяет скепсиса США и Украины. Она открыто поблагодарила Россию за её вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и высоко оценила вакцину, созданную российским центром им. Гамалеи.
Тем временем на Украине установлен новый антирекорд по уровню заболеваемости. За последние сутки в стране было выявлено 5397 случаев заражения. С начала недели в стране началось карантинное зонирование. В красную зону, где действует самый жёсткий карантин, попали Тернополь и Канев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
"Британия ответит петардами и фейерверками": Читатели Daily Mail об испытании "Циркона"
09 октября 2020, 00:05
"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
09 октября 2020, 00:05
"Британия ответит петардами и фейерверками": Читатели Daily Mail об испытан...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
04 октября 2020, 17:25
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше не Украина
04 октября 2020, 17:25
"Удар Азербайджана по самолётам РФ" и "контроль русской базы в Гюмри": Кто объявил Москве инфовойну?
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
03 октября 2020, 16:40
Скандал на Украине: Ан-26 разбился из-за того, что пропускал борт с сыном командующего ВВС?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.