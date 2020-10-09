Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"

Украинский лидер заявил, что его страна согласна принимать только "настоящую вакцину", которая будет разработана в Европе и не вызовет сомнений у врачей.

Он также призвал не слушать "отдельных циников", которые привились российским препаратом. О ком именно идёт речь, Зеленский уточнять не стал. В России прививку от коронавируса успели сделать лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, что ранее власти США отказались от закупки российской вакцины "Спутник V", выдвинув аналогичные аргументы. Вашингтон возлагает свои надежды на препарат, который создаётся европейской компанией AstraZeneca, хотя его разработка несколько раз останавливалась после того, как у испытуемых появлялись побочные симптомы.

Между тем Всемирная организация здравоохранения не разделяет скепсиса США и Украины. Она открыто поблагодарила Россию за её вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции и высоко оценила вакцину, созданную российским центром им. Гамалеи.

Тем временем на Украине установлен новый антирекорд по уровню заболеваемости. За последние сутки в стране было выявлено 5397 случаев заражения. С начала недели в стране началось карантинное зонирование. В красную зону, где действует самый жёсткий карантин, попали Тернополь и Канев.