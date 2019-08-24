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Зеленский объявил 29 августа Днём памяти защитников Украины

24 августа 2019, 14:09  •  80 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 29 августа Днём памяти защитников Украины, погибших «в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность» страны.
 
@zelenskyyua Twitter
 

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Установить на Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечать ежегодно 29 августа», — говорится в опубликованном указе.

Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение «достойного чествования» и героизации погибших украинских военнослужащих, а также укрепление патриотизма в стране.

Зеленский также поручил правительству, МИД и областным администрациям разработать план мероприятий по «чествованиям памяти защитников Украины».

Ранее Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня независимости Украины назвал гимн страны «главным хитом».

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