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Зеленский объявил 29 августа Днём памяти защитников Украины
24 августа 2019, 14:09 • 80 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 29 августа Днём памяти защитников Украины, погибших «в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность» страны.
@zelenskyyua Twitter
Об этом сообщается на сайте украинского президента.
«Установить на Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечать ежегодно 29 августа», — говорится в опубликованном указе.
Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение «достойного чествования» и героизации погибших украинских военнослужащих, а также укрепление патриотизма в стране.
Зеленский также поручил правительству, МИД и областным администрациям разработать план мероприятий по «чествованиям памяти защитников Украины».
Ранее Зеленский в ходе торжеств по случаю Дня независимости Украины назвал гимн страны «главным хитом».
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