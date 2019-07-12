|
Зеленский объяснился за звонок в Кремль: "У меня корона с головы не спадёт"
12 июля 2019, 22:39 • 92 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал матерям задержанных в России моряков, что у него "не спадёт корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения задержанных.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил матерям задержанных в России моряков свой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у него "корона не упадёт", если он пообщается с российским лидером.
Однако, подчеркнул Зеленский, главный вопрос, который он поднял в ходе разговора, - освобождение украинских моряков.
На встрече с материями задержанных моряков в Кривом Роге Зеленский заявил, что намерен реализовывать свои обещания в любом формат - в "минском, нормандском и других".
Видео этого разговора на странице в Тelegram разместила журналистка Ольга Скабеева.
"Мы сейчас основательно ведём этот вопрос, чтобы забрать наших [моряков - прим.ред.]. У меня корона с головы не спадёт, потому что жизни ребят - самое главное. Мой главный ему [Путину - прим.ред] вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", - заявил лидер Незалежной.
Ранее в Кремле сообщили, что первый разговор между президентами Украины и России состоялся по инициативе Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в ходе разговора в том числе обсуждалось возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2019, 06:24
|
09 июля 2019, 03:39
|
10 июля 2019, 02:24
|
06 июля 2019, 00:54
|
06 июля 2019, 04:09
|
11 июля 2019, 07:39
|
09 июля 2019, 01:54