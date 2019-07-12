Зеленский объяснился за звонок в Кремль: "У меня корона с головы не спадёт"

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил матерям задержанных в России моряков свой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у него "корона не упадёт", если он пообщается с российским лидером.

Однако, подчеркнул Зеленский, главный вопрос, который он поднял в ходе разговора, - освобождение украинских моряков.

На встрече с материями задержанных моряков в Кривом Роге Зеленский заявил, что намерен реализовывать свои обещания в любом формат - в "минском, нормандском и других".

Видео этого разговора на странице в Тelegram разместила журналистка Ольга Скабеева.

"Мы сейчас основательно ведём этот вопрос, чтобы забрать наших [моряков - прим.ред.]. У меня корона с головы не спадёт, потому что жизни ребят - самое главное. Мой главный ему [Путину - прим.ред] вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", - заявил лидер Незалежной.

Ранее в Кремле сообщили, что первый разговор между президентами Украины и России состоялся по инициативе Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в ходе разговора в том числе обсуждалось возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц.