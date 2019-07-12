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Зеленский объяснился за звонок в Кремль: "У меня корона с головы не спадёт"

12 июля 2019, 22:39  •  92 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал матерям задержанных в России моряков, что у него "не спадёт корона" позвонить в Москву и обсудить вопрос освобождения задержанных.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил матерям задержанных в России моряков свой разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у него "корона не упадёт", если он пообщается с российским лидером.
Однако, подчеркнул Зеленский, главный вопрос, который он поднял в ходе разговора, - освобождение украинских моряков.
На встрече с материями задержанных моряков в Кривом Роге Зеленский заявил, что намерен реализовывать свои обещания в любом формат - в "минском, нормандском и других".
Видео этого разговора на странице в Тelegram разместила журналистка Ольга Скабеева.
"Мы сейчас основательно ведём этот вопрос, чтобы забрать наших [моряков - прим.ред.]. У меня корона с головы не спадёт, потому что жизни ребят - самое главное. Мой главный ему [Путину - прим.ред] вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", - заявил лидер Незалежной.
Ранее в Кремле сообщили, что первый разговор между президентами Украины и России состоялся по инициативе Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что в ходе разговора в том числе обсуждалось возвращение удерживаемых с обеих сторон лиц.

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