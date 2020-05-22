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Зеленский объяснил, зачем ему нужна встреча с Путиным один на один

22 мая 2020, 10:55  •  5 • Украина


Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что есть некоторые вопросы, которые он хотел бы обсудить с ним один на один. Об этом 20 мая он заявил на большой пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его правления.

«Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только, когда ты один на один. Есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь услышать, только когда ты один на один, для того чтобы сделать уже стопроцентные выводы и идти по другому плану — по плану "B"», — заявил Зеленский.
Он считает, что это нужно делать, не прекращая минский процесс, а параллельно отдельным делом.

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