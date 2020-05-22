Зеленский объяснил, зачем ему нужна встреча с Путиным один на один

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что есть некоторые вопросы, которые он хотел бы обсудить с ним один на один. Об этом 20 мая он заявил на большой пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его правления.«Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только, когда ты один на один. Есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь услышать, только когда ты один на один, для того чтобы сделать уже стопроцентные выводы и идти по другому плану — по плану "B"», — заявил Зеленский.Он считает, что это нужно делать, не прекращая минский процесс, а параллельно отдельным делом.