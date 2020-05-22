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Зеленский объяснил, зачем ему нужна встреча с Путиным один на один
22 мая 2020, 10:55 • 5 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что есть некоторые вопросы, которые он хотел бы обсудить с ним один на один. Об этом 20 мая он заявил на большой пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его правления.
Он считает, что это нужно делать, не прекращая минский процесс, а параллельно отдельным делом.
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