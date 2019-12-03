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Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
03 декабря 2019, 01:09 • 44 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о важности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что отсутствие диалога является «бегом на месте».
globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Об этом он сказал в своём видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
«Говорят: «А что там ещё за диалог может быть у Зеленского с Путиным?» Вы знаете, без этого диалога можно, но это как, извините за такое сравнение, бег на беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но остаёшься на месте», — заявил он.
По словам Зеленского, он не хочет «оставаться на месте» в этом вопросе. Он выразил желание, чтобы конфликт в Донбассе завершился.
Также украинский президент заявил, что в ходе саммита в нормандском формате, запланированного 9 декабря в Париже, он надеется начать диалог по ситуации в Донбассе.
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