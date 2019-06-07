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Зеленский обвинил Россию в убийстве украинских солдат
07 июня 2019, 14:24 • 216 • Политика
Новый президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию о потерях ВСУ в Донбассе, фактически обвинил Россию в убийстве украинских солдат, заявив, что наша страна "частично потеряла управление и контроль" над ополченцами. И призвал Москву вновь взять "эти подразделения" под контроль.
Вопиющим провокационным заявлением от нового президента Украины Владимира Зеленского обернулись военные потери ВСУ в Донбассе. После того, как украинские военные несколько дней миномётами били по территории региона, разрушая дома, травмируя мирных жителей, ополченцы нанесли ответный огонь.
В результате, по данным штаба ООС, два бойца ВСУ было убито, а восемь ранено.
Владимир Зеленский, комментируя сообщение штаба, в котором помимо всего прочего ополченцев обвиняли в нарушении Минских договорённостей, фактически обвинил Россию в убийстве украинских солдат.
"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует по меньшей мере о частичной потере управления и контроля над наемниками, - говорится в сообщении на сайте президента Украины. - Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".
Кроме того, Зеленский, который, напомним, в своих предвыборных обещаниях говорил о необходимости установить в Донбассе мир, пообещал "жёсткий ответ" со стороны ВСУ.
"Кто бы ни отдал приказ", - резюмировал Зеленский.
Напомним, Москва уже не раз отвечала на голословные обвинения со стороны Киева и Запада о том, что наши военные якобы сражаются в Донбассе. Ответ всегда был чёткий и однозначный: Россия не вмешивается во внутреннюю политику суверенных государств.
Кроме того, Москва не раз подчёркивала необходимость неукоснительного соблюдения Минских соглашений. Однако, как показывают не только оперативные сводки ополченцев, но и данные международных наблюдателей миссии ОБСЕ, украинская сторона постоянно нарушает договорённости, достигнутые в Минске. В том числе режим прекращения огня, использования тяжёлого вооружения.
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