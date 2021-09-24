Зеленский обвинил Россию в своих преступлениях • 217 • Аналитика CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Виноваты все — весь мир. Разумеется, кроме Украины, которая спасает этот заблудший мир и подменяет собой "супергероя на пенсии", каковым стала Организация Объединенных Наций. Такова основная суть выступления президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. И это вовсе не утрирование: Зеленский в самом деле в своей речи обвинил весь свет, и в частности ООН, в том, что все вокруг спят. И лишь одна Украина проснулась еще во времена голодомора и Бабьего Яра и "с тех пор не засыпала". Украина создала ООН, помогла всему миру в разгар эпидемии коронавируса, спасла в Кабуле сотни людей, включая неких журналистов несуществующего издания Global Mail (видимо, перепутал с канадской Globe and Mail). И все это президент Украины снабдил дословной цитатой выступления Владимира Путина на Генассамблее 2015 года, почему-то приписав ее к Мюнхенской речи российского президента. Попутно Зеленский раскрыл покушение на своего первого помощника и некогда закадычного друга Сергея Шефира, произошедшее за несколько часов до выхода лидера Украины на трибуну ООН. Пока представители полиции в Киеве разводили руками и говорили, что обстоятельства покушения и подозреваемые еще не установлены, Зеленский уже выяснил, что все это — "цена изменений в государстве" и "цена реформ". Осталось, правда, непонятным, почему некие невидимые для украинского народа "реформы" приводят к криминальным разборкам в стиле 1990-х. Если уж такова их цена, то логично было бы предположить, что "реформа" — не совсем подходящее определение для этого беспредела. Все как-то привыкли, что любой президент Украины, выступая на международных форумах, приносит с собой наглядную агитацию. Такую странную традицию завел еще Петр Порошенко, периодически демонстрируя публике то российские паспорта, принадлежащие неизвестно кому, то простреленный кусок автобуса, то еще что-то в этом же духе. Зеленский, став президентом, тоже поддержал традицию. Выступая на своей первой Генассамблее ООН в 2019 году, он презентовал некую недеформированную пулю, заявив, что именно ею якобы убит оперный певец Василий Слипак. Правда, глава державы почему-то решил скрыть от мира одну существенную деталь: Слипак был убит не на концерте, а на поле боя, в котором он участвовал в качестве боевика неонацистского "Правого сектора"*. Мир явно не оценил бы в должной мере такой нюанс. Вот и сейчас многие гадали, какой реквизит для своего очередного шоу привезет бывший комик. Но, видимо, простреленную дверь автомобиля Шефира доставить в Нью-Йорк не успели, поэтому в кои-то веки обошлось без привычных театральных эффектов. И снова Зеленский отличился избирательностью, приводя факты касательно войны в Донбассе, развязанной Киевом. Так, он сообщил, что с момента его первого выступления в этой бойне погибли еще почти две тысячи человек, назвав это "ценой свободы" и свидетельством украинской "преданности основным принципам ООН". Правда, президент и Верховный главнокомандующий ВСУ решил не расшифровывать эти цифры, а то пришлось бы пояснять, что практически все жертвы среди мирного населения Донбасса — это результат систематических обстрелов со стороны подконтрольных Зеленскому боевых формирований. Он не стал сообщать Генассамблее и о последнем таком обстреле, совершенном буквально за день до его выхода на нью-йоркскую сцену. А то пришлось бы объяснять, почему в День мира, установленный той самой ООН, украинские вояки подвергли артобстрелу Ясиноватскую школу-интернат для детей, страдающих болезнями позвоночника, в результате чего дети в возрасте от шести до 14 лет вынуждены были прятаться в подвалах. Лучше миру об этом не знать. Неслучайно западные посольства в Киеве, живо комментирующие покушение на Шефира, сделали вид, что они вообще не заметили обстрела интерната. Примерно в таком же духе Зеленский комментировал и события в Крыму, сделав упор именно на этом (в разных вариациях слово "Крым" он упомянул не меньше дюжины раз). Когда заходит речь об этом полуострове, президент Украины всегда впадает в поразительную забывчивость. То он вспоминает "вкус детства" от крымских рапанов с песком на зубах, то заявляет, что впервые побывал в Крыму в 18-летнем возрасте со своей будущей женой. Вот и сейчас президент Украины вспомнил, что в 1945 году в Ялте формировалась идея создания ООН, и тут же сообщил, что "Ялта и Крым восьмой год оккупированы". Он явно забыл, что и в 1945-м Крым входил в состав Российской Советской Республики. Зачем напрягать аудиторию такими подробностями, в самом деле? А то ведь тезис о "нерушимости послевоенных границ" не заиграет такими яркими красками. Свою забывчивость и выборочность аргументов Зеленский проявил, говоря и о природе Крыма. Оказывается, там теперь "из уникальной природы сделали военную базу", а "вместо фауны и флоры там флот и солдаты". И забыл упомянуть, что российский Черноморский флот находится в Севастополе с XVIII века и находился там даже в период принадлежности Крыма Украине, а вот флору активным образом пытается угробить как раз Киев, блокируя поставки воды на полуостров. Почему-то эту подробность Зеленский тоже решил опустить. Видимо, чтобы не объяснять, как явное нарушение фундаментальных прав человека, установленных той же ООН, является проявлением "преданности принципам ООН". Верхом цинизма Зеленского явилось обвинение России в том, что она — какой кошмар! — проводит выборы на территориях, которые Киев считает "временно оккупированными". Речь о том, что Москва делает все от себя зависящее, с тем чтобы граждане России имели право голосовать в любой точке мира, где бы они ни находились. В этом году благодаря электронному голосованию таким правом удалось обеспечить и наших граждан, проживающих в Донбассе. Причем в строгом соответствии с международным правом — Россия не стала создавать избирательные участки на этой территории, которую пока еще официально признает частью Украины, то есть сделала все возможное, чтобы обеспечить конституционные избирательные права своих граждан и в то же время не нарушить ни одного обязательства. А ведь буквально накануне выборов в Госдуму пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, ссылаясь на мнение своего шефа, открыто заявил, что не видит никаких проблем в голосовании граждан России в Донбассе и Крыму. Получается, людям, которых Киев считает все еще своими гражданами, дозволили голосовать, а теперь клянут эту процедуру с трибуны Генассамблеи и вводят против участников избирательного процесса санкции. Такое двурушничество дурно пахнет. Чего Зеленский опять-таки не упомянул в ООН, так это то, что в тот самый момент, когда Россия пытается обеспечить своих граждан, проживающих в Донбассе, избирательным правом, Киев лишает этого права обладателей украинских паспортов, живущих там же. Следует вспомнить, что граждане Украины, проживающие на территории этого края, подконтрольной киевским военным, официально были лишены возможности голосовать. Главное здесь не перепутать: это Россия "нарушает фундаментальные принципы демократии", организовывая демократические выборы, а Украина, наоборот, следует этим "принципам", запрещая проведение выборов. Такая поразительная логика продемонстрирована на трибуне ООН. Гневно раскритиковав "супергероя на пенсии" за его бездействие относительно "Крымской платформы", президент Украины чуть ли не в ультимативной форме потребовал: "Она должна работать под эгидой ООН". То есть, если перевести это на понятный язык, Зеленский снова просит денег, чем он постоянно занимается во время своих зарубежных вояжей. Еще когда это бессмысленное мероприятие готовилось, МИД Украины вдруг осознал, что на регулярное проведение "Платформы" потребуются немалые суммы. Тогда и родилась идея припарковать ее под крышей ООН, которая и должна платить за эти прихоти Киева. Теперь вот и Зеленский предложил "прорывную идею": а пусть Объединенные Нации раскошелятся на некую структуру с непонятными функциями. Америка придумала, что будет продавать миру. Платить придется всем Он даже призвал Россию подписаться под этим, процитировав Путина: "Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства". Ну да, Россия как раз все эти годы и призывает мир уважать свободу выбора крымчан, выраженную на референдуме 2014 года, обеспечить свободу выбора дончанам, получившим российское гражданство. Зеленскому следует понять, что Путин, говоря о свободном выборе для каждого человека, имел в виду именно это, а не то, что под "свободой" понимают в Киеве: свободу бомбить мирных жителей, врать им и лишать прав. Если Зеленский полагает, что Россия поддержит столь извращенную украинскую трактовку данного понятия, он глубоко заблуждается. Принципы ООН действительно закладывались в российском Крыму, в российской Ялте. И не Украине переписывать их по своей прихоти. *Запрещенная в России экстремистская организация. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







217 Источник Похожие новости Америка придумала, что будет продавать миру. Платить придется всем Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия" Зеленский остался без автора текстов Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина Дело Скрипалей: Британия назвала отравителем виртуального генерала Русские купили у Франции по дешевке Ван Гога и Гогена Новости партнеров