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Зеленский обвинил Россию в развале украинской экономики
11 августа 2021, 21:55 • 27 • Политика
Киевский режим пожаловался на санкции в отношении Незалежной со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в которой напрямую обвинил Россию в подрыве украинской стабильности. Документ, призванный приблизить Незалежную к членству в Евросоюзе и НАТО, опубликован на официальном сайте главы государства в среду, 11 августа.
"Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием РФ и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика порождает недовольство властями, трудовую миграцию, социальную напряженность в обществе и подрывает доверие к власти", – говорится в стратегии.
По мнению киевского режима, Москва использует санкции в отношении украинских товаров и услуг, а также оказывает влияния на другие страны "с целью принятия решений, противоречащих основным экономическим интересам Украины".
В документе представлены и основные задачи, которые ставит перед собой правительство республики. Они заключаются в обеспечении стойкости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранении и развитии экономической мощи и обеспечении экономической независимости государства.
Владимир Александрович наказал кабмину за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной стратегии, сообщает его пресс-служба.
Заметим, что санкционную войну против РФ первыми развязали именно постмайданные вожди киевского режима, которым костью в горле стал выбор жителей Крыма вернуться в состав России. С 2014 г. Москва просто зеркально отвечает на разные ограничительные меры со стороны Незалежной, которые из года в год разрастаются как снежный ком. Только деньги у МВФ бесконечно просят украинцы.
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