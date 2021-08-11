Зеленский обвинил Россию в развале украинской экономики

Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Киевский режим пожаловался на санкции в отношении Незалежной со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в которой напрямую обвинил Россию в подрыве украинской стабильности. Документ, призванный приблизить Незалежную к членству в Евросоюзе и НАТО, опубликован на официальном сайте главы государства в среду, 11 августа.

"Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием РФ и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика порождает недовольство властями, трудовую миграцию, социальную напряженность в обществе и подрывает доверие к власти", – говорится в стратегии.

По мнению киевского режима, Москва использует санкции в отношении украинских товаров и услуг, а также оказывает влияния на другие страны "с целью принятия решений, противоречащих основным экономическим интересам Украины".

В документе представлены и основные задачи, которые ставит перед собой правительство республики. Они заключаются в обеспечении стойкости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранении и развитии экономической мощи и обеспечении экономической независимости государства.

Владимир Александрович наказал кабмину за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной стратегии, сообщает его пресс-служба.

Заметим, что санкционную войну против РФ первыми развязали именно постмайданные вожди киевского режима, которым костью в горле стал выбор жителей Крыма вернуться в состав России. С 2014 г. Москва просто зеркально отвечает на разные ограничительные меры со стороны Незалежной, которые из года в год разрастаются как снежный ком. Только деньги у МВФ бесконечно просят украинцы.

