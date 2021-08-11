Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы"...
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно...
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Органи...
Главная / Политика

Зеленский обвинил Россию в развале украинской экономики

11 августа 2021, 21:55  •  27 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киевский режим пожаловался на санкции в отношении Незалежной со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в которой напрямую обвинил Россию в подрыве украинской стабильности. Документ, призванный приблизить Незалежную к членству в Евросоюзе и НАТО, опубликован на официальном сайте главы государства в среду, 11 августа.
"Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием РФ и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика порождает недовольство властями, трудовую миграцию, социальную напряженность в обществе и подрывает доверие к власти", – говорится в стратегии.
По мнению киевского режима, Москва использует санкции в отношении украинских товаров и услуг, а также оказывает влияния на другие страны "с целью принятия решений, противоречащих основным экономическим интересам Украины".
В документе представлены и основные задачи, которые ставит перед собой правительство республики. Они заключаются в обеспечении стойкости к внешним и внутренним вызовам и угрозам, сохранении и развитии экономической мощи и обеспечении экономической независимости государства.
Владимир Александрович наказал кабмину за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной стратегии, сообщает его пресс-служба.
Заметим, что санкционную войну против РФ первыми развязали именно постмайданные вожди киевского режима, которым костью в горле стал выбор жителей Крыма вернуться в состав России. С 2014 г. Москва просто зеркально отвечает на разные ограничительные меры со стороны Незалежной, которые из года в год разрастаются как снежный ком. Только деньги у МВФ бесконечно просят украинцы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





27
Источник
Похожие новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантастика
11 августа 2021, 00:50
У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт
11 августа 2021, 08:10
Источник рассказал об испытаниях "золотого оружия" России
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - по...
11 августа 2021, 02:40
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наго...
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организатор...
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
11 августа 2021, 04:30
Шарм-эш-Шейх будет наш? Россия может "прирасти" Египтом - и это не фантасти...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
10 августа 2021, 08:20
Безумное заявление: Украина поднимает войска в ответ на действия армии России
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины
06 августа 2021, 23:40
"Может, лучше вам в Галицию?": Русские ответили на призыв выгнать всех, кому не нравится украинский
07 августа 2021, 20:45
Татьяна Буланова обратилась с открытым обращением к Элле Памфиловой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.