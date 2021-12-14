Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы Россия не выполняет договорённости, достигнутые усилиями "нормандской четвёрки" по вопросу удерживаемых лиц. При этом добавил, что за годы конфликта в Донбассе погибли 15 тысяч человек.

Незалежная же, по уверениям президента Украины Владимира Зеленского, готова приложить необходимые усилия для "честного и длительного" мира в Донбассе. В то же время глава государства заявил, что в регионе с начала конфликта уже погибли 15 тысяч человек.

Только вот благодаря кому случилось так много жертв? Какие усилия может приложить Киев, если даже на элементарное выполнение минских соглашений сил ему не хватает, а по мирным гражданам региона ВСУ ежедневно бьют из тяжёлой артиллерии, увеличивая количество жертв и пострадавших.

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