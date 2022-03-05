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Зеленский обвинил НАТО в смертях на Украине: "Все, что альянс смог сделать"

05 марта 2022, 02:15  •  234 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТОв том, что люди на Украине гибнут из-за него. Он также заявил, что Украине остается только спалить Будапештский меморандум.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении обвинил НАТО в отсутствии помощи и обвинил военный альянс в смертях на Украине.
Все, что смог сделать альянс сегодня — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины
- разочарованно заявил Зеленский в видеообращении. Видео размещено в официальном канале Зеленского в Telegram.
По его словам, все, что сможет сделать Украина с этим топливом, это "наверное для того, чтобы мы могли спалить Будапештский меморандум".
"Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас", - также подчеркнул Зеленский.
Будапештский меморандум был заключен в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией и объявлял о присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также гарантировал безопасность Украины. Меморандум не ратифицирован ни одной из стран.
На Украине в 2014 году произошел вооруженный госпереворот, началась гражданская война, которая унесла жизни не менее 14 тысяч человек. Крым по решению жителей воссоединился с Россией.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.
США и ЕС ввели против России беспрецендентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.

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