Зеленский обвинил НАТО в смертях на Украине: "Все, что альянс смог сделать"

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТОв том, что люди на Украине гибнут из-за него. Он также заявил, что Украине остается только спалить Будапештский меморандум.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении обвинил НАТО в отсутствии помощи и обвинил военный альянс в смертях на Украине.

Все, что смог сделать альянс сегодня — это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины

- разочарованно заявил Зеленский в видеообращении. Видео размещено в официальном канале Зеленского в Telegram.

По его словам, все, что сможет сделать Украина с этим топливом, это "наверное для того, чтобы мы могли спалить Будапештский меморандум".

"Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас", - также подчеркнул Зеленский.

Будапештский меморандум был заключен в 1994 году Украиной, Россией, США и Великобританией и объявлял о присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также гарантировал безопасность Украины. Меморандум не ратифицирован ни одной из стран.

На Украине в 2014 году произошел вооруженный госпереворот, началась гражданская война, которая унесла жизни не менее 14 тысяч человек. Крым по решению жителей воссоединился с Россией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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