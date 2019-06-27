Зеленский обвинил Климкина и МИД в самостоятельном принятии решений

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин и украинское внешнеполитическое ведомство принимают решения самостоятельно, не посоветовавшись с ним.

Он напомнил, что Верховная рада не стала увольнять Климкина с должности главы МИД, несмотря на соответствующие призывы Зеленского и самого министра.

Также Зеленский отметил, что украинский парламент провалил решение по назначению на пост министра иностранных дел кандидатуры предложенного им Вадима Пристайко.

«И тут не вопрос в моих личных амбициях. Я объясню, к чему это привело: к тому, что я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», — сказал он.

Зеленский сообщил, что Киев получил ноту от России по вопросу возвращения украинских моряков. При этом МИД Украины отправил России ответную ноту.

«Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину, что в глаза не видел наш ответ на ноту России. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — заявил Зеленский.

При этом он заявил, что внешнеполитическая повестка Украины является компетенцией главы государства.

«Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции. И я хочу, чтобы МИД теперь публично объяснил свои действия», — сказал Зеленский.

Также Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков.