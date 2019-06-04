Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Масштабы коррупции в России: Горы денег считаем тоннами, почти каждую неделю - &...
Йоханнес Хан заявил в Кишинёве: «Правительство должно быть сформировано в июне»
Владимир Путин: Преступлениям нацизма нет прощения, как нет оправдания его соуча...
«Важен сам факт давления»: зачем США предлагают Ирану новую ядерную сделку
Главная / Украина

Зеленский обсудит способы «давления на агрессора» с лидерами ЕС

04 июня 2019, 17:54  •  50 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, какие темы будет обсуждать в Брюсселе в рамках встречи с лидерами Европейского союза.
 
© AFP
 

Ссылаясь на данные мониторинговой миссии ООН, президент отметил, что по состоянию на 1 июня текущего года в ходе конфликта в Донбассе погибли 147 детей. 

«98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребёнка... Статус жертв войны получили почти 23 тыс. детей», — уточнил Зеленский.

Он также добавил, что в ходе встреч с европейскими политиками 4 июня намерен обсудить способы «давления на агрессора».

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу: как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдём решение», — написал украинский лидер. 

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
03 июня 2019, 19:24
«Молдавские ведомости»: У США свои планы на Молдавию и Приднестровье
03 июня 2019, 19:09
Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности
03 июня 2019, 19:09
«Киев не спрашивает о проблемах регионов»: почему украинских силовиков обеспокоило видео о возможной войне с Румынией
04 июня 2019, 01:39
«На Украине идёт передел религиозного влияния»: константинопольский патриарх не признал существование УПЦ КП
04 июня 2019, 11:24
«Повысить авторитет»: как Зеленский нанимал американских лоббистов во время выборов
04 июня 2019, 17:54
Россия оспорила арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2019, 01:54
Примут без обсуждений: В Евросоюзе раскрыли планы по поводу санкций против Крыма
04 июня 2019, 01:54
Нет денег на ремонт, нет денег на зарплаты. Не у России, а в ПАСЕ
04 июня 2019, 05:09
Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос...
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
04 июня 2019, 01:54
"Первый серьёзный прокол Зеленского": Позицию президента Украины по сносу б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
01 июня 2019, 15:24
Трамп вызывает Зеленского на ковер сразу после переговоров с Путиным - СМИ
29 мая 2019, 12:39
Война с Украиной: Киеву пообещали ответ за атаку на Крымский мост
29 мая 2019, 06:09
Украина, которая сбрасывает шкуру
04 июня 2019, 01:54
Нет денег на ремонт, нет денег на зарплаты. Не у России, а в ПАСЕ
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.