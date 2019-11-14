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Зеленский обсудил с Туском реализацию «Северного потока — 2»
14 ноября 2019, 21:39 • 104 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Европейского совета Дональдом Туском.
Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы президента Украины.
Отмечается, что в ходе переговоров обсуждалась «энергетическая безопасность в Европе, в том числе ситуация с реализацией проекта «Северный поток — 2».
Как сообщает пресс-служба, стороны «сошлись во мнении относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами — членами Европейского союза энергетического законодательства ЕС».
Также Туск «поприветствовал существенную активизацию реформ на Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом».
Ранее бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT принятие бундестагом этого законопроекта.
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