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Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину
06 сентября 2019, 01:09 • 46 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
© Пресс-служба Президента Украины
«Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок на Украину энергоносителей путём налаживания их поставок из США», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Также стороны положительно оценили подписание меморандума между Киевом, Варшавой и Вашингтоном о поставках американского сжиженного газа.
При этом Зеленский поблагодарил США за «последовательное противодействие» проекту «Северный поток — 2». Также он заявил, что надеется на принятие конгрессом США решения о санкциях против компаний, связанных с проектом.
Ранее вице-президент США Майк Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины.
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