Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.

«Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок на Украину энергоносителей путём налаживания их поставок из США», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Также стороны положительно оценили подписание меморандума между Киевом, Варшавой и Вашингтоном о поставках американского сжиженного газа.

При этом Зеленский поблагодарил США за «последовательное противодействие» проекту «Северный поток — 2». Также он заявил, что надеется на принятие конгрессом США решения о санкциях против компаний, связанных с проектом.

Ранее вице-президент США Майк Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины.