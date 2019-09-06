Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ЕС призвали Киев расследовать обстрел телеканала «112 Украина»
Как Борис Джонсон убивает Brexit
Убедят, что Путин виноват? Дудя "отправили" в окно Овертона после филь...
Эксперт вскрыл ЛОЖЬ КОВТУНА! Острый спор в студии Соловьева!
Главная / Украина

Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину

06 сентября 2019, 01:09  •  46 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.
 
© Пресс-служба Президента Украины
 

«Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность диверсификации поставок на Украину энергоносителей путём налаживания их поставок из США», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Также стороны положительно оценили подписание меморандума между Киевом, Варшавой и Вашингтоном о поставках американского сжиженного газа.

При этом Зеленский поблагодарил США за «последовательное противодействие» проекту «Северный поток — 2». Также он заявил, что надеется на принятие конгрессом США решения о санкциях против компаний, связанных с проектом.

Ранее вице-президент США Майк Пенс обсудил с Зеленским энергетическую независимость Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 08:54
Юридический казус: Совет Европы займётся реформированием системы уголовного правосудия Украины
05 сентября 2019, 15:39
Молдова между Москвой и Брюсселем в ожидании скидки на газ
05 сентября 2019, 18:39
Во Львове осквернили мемориал Ордена Великой Отечественной войны
05 сентября 2019, 15:24
Кабмин Украины провёл массовое увольнение чиновников
05 сентября 2019, 21:54
Украинская разведка обвинила Россию в «подготовке к вторжению»
05 сентября 2019, 21:54
«Не представляют боевой ценности»: с какими проблемами сталкивается Украина при строительстве новых кораблей
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 01:24
«Путин предупредил Буша»: что было перед терактами 11 сентября
06 сентября 2019, 01:09
«Не соответствуют действительности»: Минобороны опровергло сообщения о гибели российс...
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 01:09
«Готовы рассмотреть новые факты»: Малайзия не доверяет обвинениям в причастности Росс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
31 августа 2019, 02:24
"Вся эта грязь хлынула в Киев": Китай ответил на обвинения советника президента США Болтона
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провести судебно-правовую реформу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.