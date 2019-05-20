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Зеленский обсудил с президентом Эстонии евроинтеграцию Украины
20 мая 2019, 20:24 • 59 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины. Об этом сообщается на сайте пресс-службы украинского президента.
Reuters
Сообщается, что участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией.
Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, лидерство страны во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере ИТ и укреплении киберзащиты.
Ранее Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.
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