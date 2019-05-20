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Зеленский обсудил с президентом Эстонии евроинтеграцию Украины

20 мая 2019, 20:24  •  59 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины. Об этом сообщается на сайте пресс-службы украинского президента.
 
Reuters
 

Сообщается, что участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией.

Зеленский также отметил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, лидерство страны во внедрении современных технологий и выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере ИТ и укреплении киберзащиты.

Ранее Владимир Зеленский, одержавший победу на выборах президента Украины, принёс присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.

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