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Зеленский обсудил с министром энергетики США импорт американского СПГ
21 мая 2019, 12:39 • 39 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи 20 мая обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.
Reuters
Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».
«Предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта СПГ из регазификационного терминала в Польше на Украину», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
Отмечается, что стороны затронули тему сотрудничества стран в энергетической сфере, включая добычу газа и сохранение транзитного потенциала Украины.
Кроме того, обсуждались меры по подготовке Украины к следующему осенне-зимнему отопительному сезону, а также варианты финансирования и расширения запасов сырья в подземных хранилищах страны.
Ранее в «Нафтогазе» заявили о высокой вероятности прекращения транзита российского газа через Украину в 2020 году.
Также эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Коболева о том, что переговоры о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
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