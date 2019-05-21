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Зеленский обсудил с министром энергетики США импорт американского СПГ

21 мая 2019, 12:39  •  39 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи 20 мая обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.
 
Reuters
 

Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта СПГ из регазификационного терминала в Польше на Украину», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что стороны затронули тему сотрудничества стран в энергетической сфере, включая добычу газа и сохранение транзитного потенциала Украины.

Кроме того, обсуждались меры по подготовке Украины к следующему осенне-зимнему отопительному сезону, а также варианты финансирования и расширения запасов сырья в подземных хранилищах страны.

Ранее в «Нафтогазе» заявили о высокой вероятности прекращения транзита российского газа через Украину в 2020 году.

Также эксперт Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Коболева о том, что переговоры о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

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