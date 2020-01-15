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Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе

15 января 2020, 18:54  •  35 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
 
Reuters
 

Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», — приводятся слова Зеленского.

В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев предложил три участка разведения в чистом поле, что не окажет влияния на безопасность в Донбассе.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил об отказе Киева обсуждать разведение по всей линии соприкосновения в Донбассе.

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