|
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе
15 января 2020, 18:54 • 35 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
Reuters
Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
«Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», — приводятся слова Зеленского.
В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев предложил три участка разведения в чистом поле, что не окажет влияния на безопасность в Донбассе.
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил об отказе Киева обсуждать разведение по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2020, 22:54
|
08 января 2020, 18:09
|
13 января 2020, 08:39
|
14 января 2020, 10:39
|
11 января 2020, 07:54
|
13 января 2020, 02:09
|
09 января 2020, 13:39