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Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
01 сентября 2019, 17:09 • 88 • Украина
Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.
© president.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.
«Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский союз... также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, в частности в рамках нормандского формата», — говорится в сообщении.
При этом Зеленский призвал Литву присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
По итогам встречи Науседа пригласил украинского президента в Вильнюс.
Ранее Зеленский предложил Польше помочь Украине в восстановлении Донбасса.
В июле он объявил о проведении инвестфорума в Мариуполе по восстановлению Донбасса.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН выразил мнение, что у Зеленского больше шансов на выполнение Минских соглашений и завершение войны в Донбассе, чем было у бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
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