Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стена Трампа за счет Пентагона: битва продолжается
На Ровенской АЭС отключили четвёртый энергоблок для ремонта
В МИД РФ ожидают от Турции обеспечения безопасности российских дипломатов
Война в Сирии: список желающих разделить страну на враждующие части
Главная / Украина

Зеленский обсудил с главой МВФ экономику Украины

15 февраля 2020, 12:54  •  112 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой украинскую экономику.
 
@ZelenskyyUa Twitter
 

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике... Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружеские», — написал он.

Наша зустріч з @KGeorgieva була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з @IMFNews змістовний, а стосунки дружні @MunSecConfpic.twitter.com/vB2o71naj3

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2020

Ранее в МВФ рассказали о продолжающемся с Украиной диалоге о финансовой помощи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 17:24
Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
15 февраля 2020, 09:39
Женская сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ по спортивной борьбе
14 февраля 2020, 20:39
Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
15 февраля 2020, 09:39
МИД Украины оценил «12 шагов» по усилению безопасности страны
15 февраля 2020, 12:54
Зеленский обсудил с главой МВФ экономику Украины
15 февраля 2020, 14:24
Зеленский заявил о желании провести местные выборы на Украине, в том числе "и в Крыму"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2020, 11:39
"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане
11 февраля 2020, 14:54
"Да нам никакой внешний враг не нужен!": Доктор Комаровский разоблачил "убийц" Украины
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
13 февраля 2020, 18:54
На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.