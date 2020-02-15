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Зеленский обсудил с главой МВФ экономику Украины
15 февраля 2020, 12:54 • 112 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой украинскую экономику.
@ZelenskyyUa Twitter
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике... Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружеские», — написал он.
Ранее в МВФ рассказали о продолжающемся с Украиной диалоге о финансовой помощи.
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