Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование дела MH17

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с нидерландским министром иностранных дел Стефом Блоком сотрудничество между двумя странами по расследованию авиакатастрофы MH17.

«Обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о рейсе МН17 «Малайзийских авиалиний», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Ранее в ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле МН17.

8 октября парламент единогласно поддержал эту идею.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17, в июле 2014 года потерпел крушение в небе над Донецкой областью.

В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.