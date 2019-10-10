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Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование дела MH17

10 октября 2019, 00:54  •  88 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с нидерландским министром иностранных дел Стефом Блоком сотрудничество между двумя странами по расследованию авиакатастрофы MH17.
 
©president.gov.ua
 

«Обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о рейсе МН17 «Малайзийских авиалиний», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Ранее в ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле МН17.

8 октября парламент единогласно поддержал эту идею.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17, в июле 2014 года потерпел крушение в небе над Донецкой областью.

В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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